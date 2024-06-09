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    09:56, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Мы никогда не сталкивались с такими площадями распространения саранчи — Серик Жумангарин

    правительство РК
    Фото: Рrimeminister.kz

    Обработку дополнительных земельных участков от саранчи проводят в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz. 

    Помимо обработанных 260 тысяч гектаров, в регионе выявлены еще участки распространения более чем на 50 тысяч га. Дополнительную обработку проводят в городе Арысь, Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах Туркестанской области.

    На заседании центрального оперштаба по противодействию распространению саранчи вице-премьер Серик Жумангарин заслушал доклады о ситуации в регионах.

    По информации акимата Туркестанской области, обработка ведется с помощью 70 единиц наземной техники, плюс дополнительно прибыли четыре самолета. Вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. Повреждений посевов не допущено.

    Правительство РК
    Фото: Рrimeminister.kz

    В Айтекебийском районе Актюбинской области началось отрождение саранчи. Техника для обработки наготове. В целом в регионе химобработка уже проведена на 281 тысячи га земель в 12 районах с использованием 76 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечено около 600 человек. Это сотрудники фитосанитарной инспекции, акимата и временные работники. Для усиления работы в период активного отрождения саранчи акимату необходимо еще 14 единиц техники.

    В Костанайской области химическая обработка проведена на площади 29,4 тыс. га в пяти районах области. Для мониторинга и выявления мест отрождения привлечено 129 обследователей и 326 временных работников. Наготове 72 единицы техники. Работа по борьбе с саранчой проводится совместно с фермерами.

    — Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году. И все мы недооцениваем возможные последствия ее распространения. Поручаю Комитету госинспекции МСХ немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю необходимую технику в регионы, где она нужна. В горячую пору переходим на заседания штаба два раза в неделю, — подвел итоги Серик Жумангарин.

    Обработку дополнительных земельных участков от саранчи проводят в Туркестанской области
    Фото: Рrimeminister.kz

    Напомним, город Арысь Туркестанской области подвергся нашествию саранчи. Позже в Минсельхозе РК сообщили, что очаг распространения саранчовых в Туркестанской области уничтожен.

    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Саранча Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Минсельхоз Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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