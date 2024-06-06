Город Арысь Туркестанской области подвергся нашествию саранчи

Жителям города Арысь Туркестанской области доставляют беспокойство саранча и мошкара, передает корреспондент агентства Kaziform.

В социальных сетях распространяются видеоролики о том, что в городе Арысь наблюдается большое скопление саранчи во дворах и на полях. На полях люди ходят прямо по насекомым. Земледельцы пытаются защитить свою продукцию. Для этого они устраивают дымокуры. Некоторые закупают инсектициды и обрабатывают землю.

По информации Арысской городской территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, здесь полностью обрабатываются запланированные 71 300 гектаров пашни, в которую входят территории Кожатогайского и Монтайтасского сельских округов.

— Особенность этого года связана с абиотическими факторами — температура, обильные осадки и другое. В связи с густым травостоем оказались незаметными личинки особо опасной марокканской саранчи. В связи с повышением температуры воздуха, местами трава засохла, местами она выкошена, и это способствует распространению саранчи, когда она встает на крыло. Сейчас из других районов привлечена дополнительная техника, работа ведется круглосуточно. Специалисты из областного центра и других районов также оказывают посильную помощь, — говорится в сообщении инспекции.

Но большинство высказывающих свое мнение в социальных сетях отмечают, что работы ведутся некачественно. Некоторые пишут, что «Мошка досаждает хуже саранчи. Ведь саранча не нападает на людей», «Пропал труд. Ведь посев тоже большая работа», «Обработали некачественным препаратом».