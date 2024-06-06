РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Город Арысь Туркестанской области подвергся нашествию саранчи

    саранча
    Фото: Kazinform

    Жителям города Арысь Туркестанской области доставляют беспокойство саранча и мошкара, передает корреспондент агентства Kaziform.

    В социальных сетях распространяются видеоролики о том, что в городе Арысь наблюдается большое скопление саранчи во дворах и на полях. На полях люди ходят прямо по насекомым. Земледельцы пытаются защитить свою продукцию. Для этого они устраивают дымокуры. Некоторые закупают инсектициды и обрабатывают землю.

    По информации Арысской городской территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, здесь полностью обрабатываются запланированные 71 300 гектаров пашни, в которую входят территории Кожатогайского и Монтайтасского сельских округов. 

    — Особенность этого года связана с абиотическими факторами — температура, обильные осадки и другое. В связи с густым травостоем оказались незаметными личинки особо опасной марокканской саранчи. В связи с повышением температуры воздуха, местами трава засохла, местами она выкошена, и это способствует распространению саранчи, когда она встает на крыло. Сейчас из других районов привлечена дополнительная техника, работа ведется круглосуточно. Специалисты из областного центра и других районов также оказывают посильную помощь, — говорится в сообщении инспекции. 

    Но большинство высказывающих свое мнение в социальных сетях отмечают, что работы ведутся некачественно. Некоторые пишут, что «Мошка досаждает хуже саранчи. Ведь саранча не нападает на людей», «Пропал труд. Ведь посев тоже большая работа», «Обработали некачественным препаратом».

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!