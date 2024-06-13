Инициатор смены часового пояса экоактивист Болат Нуркожаев ответил на критику

Первого марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако, сегодня в обществе много тех, кто выступает против этих изменений. Петиция о возвращении старого часового пояса собрала уже более 50 тысяч подписей и принята к официальному рассмотрению. Агентство Kazinform подготовило эксклюзивное интервью с активистом Болатом Нуркожаевым, который одним из первых выступил с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана.

— Откуда возникла идея сменить часовой пояс? Как долго Вы об этом думали?

— В 2005 году в Казахстане был прекращен переход на летнее и зимнее время, а время в Кызылординской и Костанайской областях было сдвинуто на 1 час вперед. Это привело к тому, что мы не могли заснуть до 11 часов ночи. Общеизвестно, что человеку полезно ложиться спать в период с 22.00 до 23.00 часов. Этот вопрос несколько раз поднимался в парламенте, и мы надеялись, что народные избранники примут правильное решение. Однако ничего не менялось до 2013 года. Тем временем Кызылорда вышла на первое место по уровню самоубийств. До этого я думал, что самоубийство — это слабость человека. Когда я начал исследования, сразу выявился «десинхроноз», то есть нарушение работы биоритмов человека, неправильное распределение гормонов может быть одной из причин самоубийства. Дальнейшие исследования выявили возникновение по этой причине онкологии и диабета, а также в ходе изучения вопроса выяснилось, что причина многих заболеваний связана со временем.

Возьмем, к примеру, человека, страдающего ожирением: если человек утром вовремя просыпается, у него выделяется гормон грелин, стимулирующий аппетит, и он ест еду дома. И также мозг ребенка, вынужденного рано проснуться, он вовремя не просыпается, и необходимые гормоны не выделяются. В результате в школе посреди урока он может проголодаться и начинает есть жаренную пищу и газированные напитки. Почему дети, у которых, казалось бы, энергия зашкаливает, пьют энергетики? Потому что они хотят восполнить недостаток энергии и недостаток сна в своем организме. Человек может восполнять недостаток энергии даже через азартные игры, ведь когда человек выигрывает, у него выделяется дофамин — гормон удовольствия. И это очень большая проблема. А вечером организм человека выделяет липтин — гормон сытости. И если часовой пояс неправильный, если солнце не садится до 9-10 вечера, этот гормон не будет выделяться в организме.

Соответственно, некоторые люди переедают, увеличивая вес тела, переваривая пищу в течение дня. Это приводит к ожирению и даже диабету. Всему этому есть научные доказательства. Изучив все это, мы подняли вопрос об изменении времени Кызылорды. Об этом мы говорили около 5 лет, мы объясняли жителям влияние времени на организм.

21 декабря 2018 года кызылординское время было перенесено на час назад. В первый учебный день я спросил у детей: «Как вы сегодня спали?», на что мне они отвечали: «Аға, мы сегодня проснулись без будильника». Что это значит? А то, что до этого мы заставляли детей просыпаться. И по истечении времени за семь лет кызылординцы привыкли к этому времени, привыкли рано ложиться и рано вставать. Люди даже приходят с утра на аллею возле нашего дома и гуляют.

— С ситуацией в Кызылорде понятно, а какая необходимость была в том, чтобы менять время во всем Казахстане?

— Когда изменилось время в Кызылорде, должно было измениться и время в Костанае. Потому что мы находимся в одном часовом поясе. А город Усть-Каменогорск раньше жил, если брать время по-старому, в самом начале шестичасового пояса. Согласно научным данным, даже живя в одном часовом поясе, люди на востоке встают с восходом солнца, а люди на западе приспосабливаются к этому и встают на час раньше. Установлено, что даже единый часовой пояс может являться фактором развития диабета, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Если не ошибаюсь, в учебнике 6 класса прописано, что «на 75-м меридиане, когда солнце находится прямо по середине, наступает 12 часов». Теперь, если мы разделим на 7,5 градусов, расстояние между 67,30 минуты и 82,30 минуты по обе стороны от этого меридиана будет считаться одним часом. Полдень должен быть в 11:30 в Усть-Каменогорске, соответственно, в 12:30 в Туркестане, Караганде, Акмолинской области и западной части СКО. Это и есть часовой пояс. Если мы не сделаем так, чтобы полдень наступал 11.30 в Усть-Каменогорске, то как в Туркестане он наступит в 12:30? Если мы сохраним полуденное время в Усть-Каменогорске на уровне 12:30, то полдень в Туркестане сдвинется на 13.30.

В прошлом веке Указом Сталина было введено декретное время путем прибавления к поясному времени одного часа. Это не имеет под собой никакой научной основы и от этого нет никакой пользы, так зачем нам возвращаться в то время? Россия также пробовала все измерения времени в 2011–2014 годах. В конце концов там поняли, что нет ничего лучше поясного времени и они официально отказались от декретного времени. Соседний Узбекистан находится в пятичасовом поясе. Я когда-то сравнил рассвет Ташкента и Шымкента. В одно и то же время в Шымкенте было темно, а в Ташкенте кипела жизнь. Теперь посмотрите на демографию Узбекистана, посмотрите на экономическое развитие, посмотрите на возможности трудоустройства молодежи. Посмотрите на их отношение и вежливость с людьми, то есть у них нет грубости и злости.

По старому времени люди поздно ложились спать и поздно вставали. Даже в случае раннего подъема недостаток сна восполнялся за счет ранней утренней фазы сна. Если мы заставим ребенка проснуться раньше его мозга, если мы подвергнем его психологическому стрессу, каким человеком он вырастет? Он начнет вступать в конфликт с родителями, не сможет усваивать информацию в школе, начнет спорить с учителем и одноклассниками. У нас все эти процессы были до вчерашнего дня. Поэтому нет оснований полагать, что «прежнее время было правильным».

— Известно, что петиция против перевода времени собрала 50 тысяч подписей. Одна из главных причин протестующих заключается в том, что люди просыпаются от утреннего света. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Независимо от того, переводят часы или нет, человек должен спать в полной темноте, для этого ему следует купить плотные шторы. Это не лоббирование. Когда человек засыпает, начинает вырабатываться основной гормон, восстанавливающий организм — мелатонин. Если мы сделаем так, что по старому декретному времени время наступления ночи сдвинется на более поздний срок, то гормон мелатонин не будет выделяться должным образом в организме.

Например, если во время глубокого сна вам в глаза падает свет, секреция мелатонина резко прерывается, вместо него выделяется гормон стресса «кортизол», и вместо отдыха вы испытываете стресс. Вот поэтому человек не высыпается. За 1-2 часа до сна не допускайте попадания света в глаза, не смотрите в экран смартфона. Попробуйте прочитать книгу М. Уокера «Зачем мы спим», в которой написано, что люди, лишенные сна, менее альтруистичны и менее сочувствуют друг другу. Креативность и инновационное мышление снижены. Сколько ученых и творческих идей мы теряем из-за искусственного времени вместо использования естественного времени? Сколько прибыли потеряла наша экономика? Надо посмотреть, увеличилось ли количество случаев диабета и рака.

Вторая проблема — фактор светового загрязнения детей. Во многих домах есть белые неоновые огни, которые представляют собой офисное освещение, которое необходимо заменить мягким янтарным светом. Даже в больницах используют белое освещение, на окнах нет жалюзей, и в комнату попадает свет уличных фонарей. Фасады жилых домов также сегодня освещены прожекторами. Посмотрите на освещение городов, все это негативно влияет на организм, нарушая биологические ритмы. Даже 15 секунд света разрушают выработку мелатонина. Световое загрязнение и смена часовых поясов тесно связаны между собой.

Поэтому тем, кто просыпается утром, следует прежде всего затемнить свою комнату, привыкнуть вставать в одно и то же время и ложиться спать в одно и то же время. Тогда вы сразу увидите, что ритм тела нормализуется и самочувствие начнет улучшаться. В Кызылорде есть люди, у которых улучшился сон и они вылечились от диабета.

Нас поддержали 5 медицинских институтов, в том числе Институт онкологии и радиологии. Это потому, что эти специалисты осведомлены о текущих научных новостях. А те, кто написал петицию и собрал 50 тысяч подписей, этих аспектов не знают. «Почему они не учитывают мнение всех 20 миллионов человек?». Например, как нам узнать мнение детей, 30 процентов населения страны — это подростки и дети. Кого волнуют их интересы? Должен ли врач спрашивать мнение пациента при назначении лечения или операции? Поэтому это тема, которая напрямую связана со здоровьем и ее должны решать не широкие массы, а специалисты.

Один известный человек написал: «В три часа ночи начало рассветать. В это время я обычно ложусь спать». Стоит ли приспосабливать к этому режиму наших детей? Есть те, кто говорит: «Мой ребенок засыпает в 10 вечера, а я хочу не спать до 12». Что за эгоизм?! Для чего мы живем? Разве наше будущее — это не дети? Что может быть важнее здоровья ребенка?

— Есть ли у Вас специальное образование в области медицины и биологии? Если вы предприниматель, то осуществлялись ли проведенные исследования за ваш счет?

— Ни для кого не секрет, что моя профессия — строитель, сейчас я предприниматель. Прошло более 13 лет с тех пор, как я изучаю хронобиологию. У меня было много бесед с опытными учёными, такими как Амир Куат, Султан Толеуханов, Ольга Шестакова, Татьяна Гончарова. По их приглашению я прошел краткий курс обучения в КазНУ. Этот курс был для меня очень полезен, я познакомился со многими работами. Например, в книге «Физиология человека», написанной Ханисой Сатпаевой в 1995 году, отмечается: «Будущее современной медицины — создание гигиенических и профилактических условий здорового человека. В то же время биологические ритмы должны учитываться во всех медицинских решениях». Учет биологических ритмов означает, что каждому лечению, каждому лекарству, даже операции, свое время. А если время изменится, то лекарство, назначенное на 8 часов, не будет полезным, если его принять в 6 часов.

Вы задали очень резонный вопрос о деньгах, сейчас в соцсетях ходят слухи, что врачи стали продажными. Учёные, которых я назвал, работали на чистом энтузиазме и не получили за это ни копейки. Я сам за свой счет ездил в Астану, Усть-Каменогорск, смог стать предпринимателем. Главный вопрос здесь — здоровье детей и всего населения Казахстана. Как я могу молчать и смотреть, зная и видя, к чему могут привести все эти факторы? Поэтому мне не о чем сожалеть, я полностью убежден в правильности этого решения.

Сейчас я являюсь членом Всемирного альянса сторонников естественного времени. Есть представители Америки, Европы, Австралии. Теперь все страны, по каким-то причинам поменявшие время, поднимают вопрос о возвращении в правильный часовой пояс.

Например, Европарламент отказался переходить на летнее время в 2018 году. Есть учёные, получившие Нобелевскую премию по физиологии в 2018 году. Исследования в этой области не уменьшились, а даже увеличились. Конечно, много встречается критики, я часто слышу и вижу фразы «ты не учёный» и «ты не медицинский специалист». В прошлом году я встречался с учёными из 5 институтов, изучаю эту тему уже 13 лет, каждый день нахожу много информации. Кого мы можем называть экспертом? Только человека с дипломом или человека, полностью знающего свое дело? Я не приравниваю себя к уровню этих учёных, но в своё время осуждали и Галилея, сказавшего, что Земля вращается вокруг Солнца. Сейчас не время инквизиции, иначе нашлись бы люди, которые захотели бы осудить меня за то, что я повернул часовой пояс вспять (смеется).

— Есть ли в Казахстане организация, занимающаяся часовыми поясами?

— При смене часового пояса образовалась межведомственная группа, и эта группа существует до сих пор. Петиция собрала 50 000 подписей и будет рассмотрена в ближайшее время. На мой взгляд, как минимум должна быть сформирована группа под председательством вице-премьера и должны объединиться ученые из разных областей. Это связано с тем, что по закону один министр не может давать задания другому министру. Медицинские специалисты пока далеки от этой темы. Все учителя и директора школ прекрасно знают, что в зимние дни дети поздно идут в школу и не высыпаются. Но никто из них не поднимает этот вопрос. Вообще смена часового пояса — проблема медицины. А проблему медицины нельзя решить путем опроса населения. Поэтому мы знали, что такое противостояние будет, но считаем это абсурдом.