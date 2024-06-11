Инвестиции, торговля и совместные предприятия: как развивается стратегическое партнерство Казахстана и Южной Кореи

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 11-13 июня посетит с государственным визитом Казахстан. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 28 января 1992 года. С тех пор Астана и Сеул успешно сотрудничают в различных отраслях экономики, особенно в вопросах инвестиции и торговли. Как развивается многолетнее партнерство Казахстана и Южной Кореи, читайте в обзоре аналитического обозревателя Kazinform.

Товарооборот в полтора миллиарда долларов

Важным механизмом двустороннего торгово-экономического сотрудничества является казахстанско-корейская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей за январь-апрель 2024 года составил $1,4 млрд, в том числе экспорт из Казахстана в Южную Корею - $735,8 млн.

Инфографика: Kazinform

Основные товары казахстанского экспорта: нефть, ферросплавы, титан, уран, прокат нелегированной стали, железо, золото. Импортируемые из Кореи товары: провода и кабели, распределительные щиты, пульты и консоли, металлические изделия и инструменты, кузова для транспортных средств, автомобили и другое.

Инфографика: Kazinform

Южная Корея стабильно входит в ТОП-10 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Страна занимает шестое место по объему инвестиций в экономику нашей страны. Так, за последние 18 лет в Казахстан инвестировано порядка $9,2 млрд. При этом в 2023 году валовый приток прямых инвестиций из Кореи достиг $1,2 млрд.

Инфографика: Kazinform

В Казахстане функционирует 173 зарегистрированных юридических лиц с совместной формой собственности с Южной Кореей. Из них малые предприятия – 171 и средние – 2.

По данным пресс-службы Правительства РК, в настоящее время на стадии реализации находятся 5 проектов на $1,5 млрд и прорабатываются еще 25 перспективных проектов на сумму порядка $500 млн. В качестве яркого примера можно отметить строительство нового крупного завода KIA в городе Костанае с суммой инвестиций $190 млн и производственной мощностью 70 тысяч автомашин в год.

Ранее директор КИСИ Еркин Тукумов сообщал, что между Казахстаном и Южной Кореей реализовано 58 совместных инвестиционных проектов на общую сумму $4,5 млрд. Эти цифры свидетельствуют о том, что сотрудничество двух стран имеет огромный потенциал для развития.

Кроме того, Южная Корея готова предложить Казахстану свою помощь в строительстве АЭС. По словам представителя Корейской гидроэнергетической и атомной энергетической компании (KHNP) Чанжхон Сонга, в случае положительного решения, АЭС будут строить: Doosan Group и Hyundai Engineering & Construction, а управленческие функции будет выполнять компания KHNP. Стоит отметить, что недавно министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что предквалификацию на строительство АЭС прошли Корея, Россия, Китай и Франция.

Развитие международных отношений

В сентябре 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёль во время своей рабочей поездки в Нью-Йорк. Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства.

Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей. Глава государства тогда обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов и развития атомной энергетики.

Фото: Акорда

Президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

24 мая 2024 года состоялся рабочий визит заместителя министра иностранных дел Казахстана Назиры Нурбаевой в Республику Корея. Казахстанская делегация встретилась с заместителем иностранных дел Республики Корея по политическим вопросам Чжонг Бёнг Вон, а также с руководством крупных корейских компаний, таких как «Samsung Electronics», «Samsung C&T», «Samsung Medison», «Doosan Enerbility», «ECOVICE», «SK Ecoplant», «KIGAM», «GL Rapha», «LS Networks» и «Ionia EnC». По данным МИД РК, во время переговоров корейские инвесторы были ознакомлены с инвестиционным климатом Казахстана и новыми инструментами привлечения инвестиций.

Сотрудничество в сфере «зеленой» экономики и экологии

Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO намерена помочь Казахстану в восстановлении лесов и предупреждении пожаров.

- За 50-60 лет в Корее для того, чтобы восстановить леса, посадили 11 млрд деревьев и восстановили 2,5 млн гектаров земли. В связи с этим мы предложили корейской стороне использовать у нас их богатый опыт. Обсудили вопросы проведения обучения, чтобы донести до нас возможность использования их технологий или других важных для нас возможностей или приглашения наших граждан для прохождения практики, - рассказывал председатель комитета Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин.

Также в мае 2024 года сообщалось, что Казахстан и Корея намерены расширять сотрудничество в сфере «зеленой» экономики. На встрече посла Казахстана в Южной Корее Нургали Арыстанова и заместителя министра иностранных дел Кореи по изменению климата Ким Хё Ын стороны обсудили сотрудничество в области изменения климата, предотвращения лесных пожаров и эффективного использования водных ресурсов. Особое внимание дипломаты уделили проектам в сфере «зеленой» экономики и широкому использованию альтернативных источников энергии. Обе страны сотрудничают в рамках международных организаций, таких как Глобальный институт зеленого роста (GGGI), Азиатская организация лесного сотрудничества (AFoCO), Зеленый климатический фонд (GCF) и другие.

Казахстан присоединится к системе EPS

Нелегальная трудовая миграция граждан Казахстана в Южную Корею стала одним из самых актуальных вопросов повестки дня между двумя странами. Поэтому правительство Кореи предложило Казахстану осуществлять трудовую миграцию в соответствии с «Системой разрешений на труд» (Employment Permit System – EPS).

В январе 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения РК и Министерство труда Кореи провели переговоры по вопросам включения Казахстана в южнокорейскую систему «Employment Permit System» (EPS). Взаимное соглашение позволит казахстанцам легально трудоустроиться в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав. Далее председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев рассказал, что казахстанцы, которые легально поедут на заработки в Южную Корею, смогут заключить трудовой контракт на три года.

В марте председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев встретился с представителями профсоюза Share Together. Профсоюз занимается защитой прав иностранных трудовых мигрантов в Южной Корее и входит в состав Федерации корейских профсоюзов. Казахстанская и корейская стороны обсудили вопросы взаимодействия по защите прав казахстанцев, трудящихся в Южной Корее. Также были достигнуты договоренности по подписанию двустороннего меморандума. Заключение трудового соглашения позволит более эффективно осуществлять сотрудничество, в том числе выявлять, предотвращать и реагировать на случаи нарушения трудовых и социальных прав казахстанцев в Южной Корее.

Известно, что казахстанцы, желающие отправиться на легальные заработки в Южную Корею, будут проходить предподготовку. Для этого в городе Конаеве готовят специальный корейский центр. Центр создадут на базе Многопрофильного колледжа – именно там будут проводить обучение по системе Employment Permit System (EPS).

Фото: МТСЗН РК

Новые авиарейсы и весенний фестиваль

В феврале 2024 года Комитета гражданской авиации сообщил, что Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления. Об этом договорились на двусторонней встрече вице-министра транспорта РК Талгат Ластаев с заместителем министра земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Юн Санг Ли в Сеуле. Стороны обсудили возобновление рейсов между Астаной и Сеулом, увеличение выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Сеул. Запуск прямых авиарейсов Астана-Сеул компании «Air Astana» планируется с 15 июня этого года. Казахстан и Южная Корея также договорились об открытии рейсов из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана.

В мае в Южной Корее прошел весенний фестиваль центральноазиатских стран при организации Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея». На церемонии открытия исполнительный директор секретариата Форума сотрудничества «ЦАРК» Ли Чон Гук подчеркнул важность дальнейшего укрепления дружбы между центральноазиатскими странами и Кореей. Главным событием мероприятия стало впечатляющее выступление Казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой.

Фото: МИД РК

Посол Казахстана в Южной Корее Нургали Арыстанов отметил расширение культурно-гуманитарных связей в последние годы, что способствовало укреплению многогранного взаимодействия между нашими странами, в том числе туристского обмена. Также в рамках фестиваля посольством Казахстана в Корее, совместно с Ассоциацией казахстанцев в Корее «Nomad», был организован специальный стенд, где были продемонстрированы традиционные блюда, предметы быта степных кочевников, национальная одежда и картины достопримечательностей страны.

В рамках государственного визита президента Республики Кореи в Казахстан лидеры двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.