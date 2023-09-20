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    08:02, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

     Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем

     Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем
    Фото: пресс-служба Акорды

    Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершилась встречей с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, передает со ссылкой на пресс-службу Акорды МИА «Казинформ».

    Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.

    Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году 6 млрд долларов. В то же время общий объем инвестиций корейских компании в экономику Казахстана превысил 8 миллиардов долларов, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны.

    Как отметил Глава государства, сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера можно привести активное присутствие на рынке Казахстана таких компаний, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и др.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики.

    В свою очередь Президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

     

    Теги:
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