 Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем

Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершилась встречей с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, передает со ссылкой на пресс-службу Акорды МИА «Казинформ».

Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.

Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году 6 млрд долларов. В то же время общий объем инвестиций корейских компании в экономику Казахстана превысил 8 миллиардов долларов, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны.

Как отметил Глава государства, сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера можно привести активное присутствие на рынке Казахстана таких компаний, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и др.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики.

В свою очередь Президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.