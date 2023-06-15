Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Июня 2023, 13:42
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO поможет Казахстану в восстановлении лесов и предупреждении пожаров. Об этом в Сеуле на встрече с вице-президентом этой организации договорился депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию прибыл в Корею для участия в парламентской конференции по окружающей среде и развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мажилисмен также рассказал коллегам из других государств о том, как в Казахстане борются с изменением климата.

«За 50-60 лет в Корее для того чтобы восстановить леса, посадили 11 млрд деревьев и восстановили 2,5 млн гектаров земли. В связи с этим мы предложили корейской стороне использовать у нас их богатый опыт. Обсудили вопросы проведения обучения, чтобы донести до нас возможность использования их технологий или других важных для нас возможностей или приглашения наших граждан для прохождения практики», - отметил председатель комитета Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин.


Происшествия   Экология   Мажилис   Корея   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США