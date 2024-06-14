Итальянская саранча массово расплодилась в Актюбинской области

В Актюбинской области из 777 тыс га имеющихся посевных площадей на 400 тыс га зарегистрировано появление саранчи, проведены дезинсекционные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов выявляет места кладки яиц саранчи, выплода личинок, отрождения и становления на крыло саранчи. Сейчас в Актюбинской области работой по выявлению очагов выплода саранчи занимаются 74 сотрудника Центра, и 125 сотрудников местных исполнительных органов. Также работают 65 обследователей со своим транспортом.

Для выявления очагов отрождения саранчи специалисты разделились по районам, принимая во внимание сообщения от местных жителей и аграриев. Районы, граничащие с Россией, ежедневно обмениваются информацией о текущей ситуации.

Специалисты следят за ситуацией и информируют Актюбинскую областную территориальную инспекцию Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. Инспекция сообщает подрядчикам, которые проходят дезинсекционные работы.

В этом году произошел пик выплода саранчи.

- Отрождение саранчи повторяется каждые 10-12 лет. С 2023 года постепенно увеличивалось, а в этом году достигло предела. Ранее пик был зарегистрирован в 2013-2014 годах. Очаги итальянского пруса находятся в Иргизском, Шалкарском и Айтекебийском районах. Саранча распространяется в песчаных барханах Улы Борсык, Киши Борсык в Шалкарском районе, Айыркызылских Иргизского района, Мамытских Айтекебийского района. А у нас нет возможности заехать в пески и проводить мониторинг, так как наша техника не может ездить по песку. К сожалению, мы не можем узнать сколько саранчи пролетело, сколько отложено яиц. Об этом, о наблюдениях в песках, мы говорим каждый год. Сейчас, оказывается, можно проводить обработку и дронами. Этим тоже можно пользоваться, но это пока только в проекте. Дрон может преодолевать расстояния до 8 километров, а территория песков простирается на большее количество километров. Если вовремя не примем меры, то саранча встанет на крыло. Как раз сейчас мы пользуемся возможностью и проводим обработку, – сказал руководитель Актюбинского областного филиала Центра Гарифулла Жолаев.

Фото: кадр из видео

По его словам, в следующем году фактов выплод саранчи будет меньше. На выплода саранчи оказывает прямое влияние погода. Чем жарче, тем быстрее распространяется саранча. В Актюбинской области до сих пор было прохладно и дождливо, что и сдержало развитие личинок, увеличило время перехода на следующие стадии.

- Этот год дождливый и из-за влажности выросла высокая трава, что затрудняет вести наблюдение. Несмотря на это, специалисты совместно с местными акиматами выявляют места появления саранчи и проводят обработку. Например, в Айтекебийском районе 27 мая было замечено появление саранчи. Здесь до сих пор лежат кладки яиц. Только вчера наши специалисты ездили, осмотрели границу с Россией, так как этот год является пиковым для выплода саранчи во всех местах. Мы поддерживаем связь с коллегами соседнего государства. Они также держат ситуацию под контролем. Планируем организовать встречу 22 июня. Сейчас саранча еще не достигла того возраста, когда может летать. На сегодня случаев перелета через границу не зарегистрировано, – сказал Гарифулла Жолаев.

В Актюбинской области с Россией граничат пять районов – Мартокский, Хромтауский, Каргалинский, Айтекебийский, Кобдинский.

Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов и Актюбинская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК договорились с пограничным постом о беспрепятственном пересечении границ. Зафиксировали номер автомашины и данные специалистов.

- Мы сейчас травим, чтобы не было нанесено ущерба сельскохозяйственным культурам, пастбищам. Согласно методике, обработка проводится во втором-третьем возрасте. Сейчас идет второй возраст. Если бы мы ждали до третьего возраста, то итальянский прус встал бы на крыло и захватил бы все 777 тысяч гектаров. Азиатская саранча в этом году не отродится, так как она осталась под водой при наводнении в селе Нура. Не следует забывать, что наша сила в единстве. Все будет хорошо, если будем сообщать друг другу о появлении саранчи. Тогда сразу будет выявлено точное место и обработано. Большинство таких мест мы уже выявили, – сказал Г.Жолаев.

Напомним, в Актюбинской области зафиксировано массовое отрождение саранчи. Массовое отрождение итальянской саранчи зафиксировано в сельских округах Коптогай, Уил, Ш.Берсиев, Уилского района. Работы по химической обработке ведутся в 6 районах.