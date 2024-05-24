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    21:17, 23 Май 2024 | GMT +6

    Полчища саранчи налетели на поля в Актобе

    саранча
    Фото: Kazinform

    В сельских округах Коптогай, Уил, Ш. Берсиев, Уилского района зафиксировано массовое нашествие итальянской саранчи. Ведутся работы по химической обработке в 6 районах, передает корреспондент агентства kazinform. 

    В этом году по Актюбинской области более 784 тыс. га земли должны быть обработаны против саранчи. Большую часть земли обработают против итальянской саранчи.

    - С 3 по 10 мая текущего года в районах Иргиз, Мугалжар, Уил, Байганин, Шалкар, Темир, Кобда зафиксировано начало отрождения личинок итальянской саранчи. С 11 по 12 мая в сельских округах Коптогай, Уил, Ш. Берсиев, Уилского района зафиксировано массовое нашествие итальянской саранчи, - сообщил главный специалист отдела территориальной инспекции Комитета Государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК по Актюбинской области Арыстанбек Жакибаев. 

    В химической обработке земли против саранчи задействовано 105 единиц техники. В том числе аэрозольный генератор и распыление летательными объектами.

    - Химическая обработка началась с 15 по 19 мая в Уилском, Шалкарском, Иргизском, Темирском, Алгинском и Мугалжарском районах. Всего обработано 10 790 гектаров. На химическую обработку саранчи из республиканского бюджета выделены средства, все необходимое направлено в районы, - сказал Арыстанбек Жакибаев.

    Отметим, что работа по борьбе с саранчой проводится во всех районах Актобе.

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Аграрии Актобе Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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