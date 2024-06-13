По итогам казахско-корейского бизнес-форума подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше $430 млн

В столице Казахстана состоялся казахско-корейский бизнес-форум, в котором приняли участие главы двух государств — Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль. На форуме собрались свыше 500 представителей бизнеса и более 50 крупнейших корейских компаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

Перспективные направления торгово-экономического сотрудничества

Поприветствовав участников мероприятия, Глава государства представил в своем выступлении наиболее перспективные направления торгово-экономического сотрудничества двух стран.

— Республика Корея входит в пятерку крупнейших инвестиционных и торговых партнеров Казахстана. Приток прямых инвестиций из Кореи в экономику нашей страны достиг почти десяти миллиардов долларов, а взаимный товарооборот — шести миллиардов долларов. Сегодня на нашем рынке представлено свыше 700 южнокорейских компаний, в числе которых такие глобальные корпорации, как Hyundai, KIA, Samsung, LG, Doosan и многие другие, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Торгово-экономическое партнерство

Было отмечено, что Казахстан намерен укрепить позиции в качестве основного торгово-экономического партнера Республики Корея в Центрально-Азиатском регионе.

В этих целях разработаны конкретные планы, подписаны соглашения, которые, безусловно, придадут дополнительный импульс развитию многогранного сотрудничества между нашими странами.

— Это особенно актуально сейчас — в эпоху кардинальной перестройки мировой экономики, когда азиатский континент становится лидером устойчивого развития и научно-технологического прогресса. По прогнозам экспертов, в текущем году Азия обеспечит 60% роста мирового валового внутреннего продукта. При этом важнейшую роль в «Азиатском ренессансе», несомненно, играет Южная Корея, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Недропользование и промышленность

В качестве одного из перспективных направлений для сотрудничества Касым-Жомарт Токаев назвал сферу недропользования и промышленности.

Глава государства отметил, что в нефтегазовой отрасли для Казахстана важен полноценный трансферт южнокорейских технологий, а также налаживание производства современного оборудования и запасных частей.

— Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Большие возможности открывает проведение полномасштабных геологоразведочных работ с последующим освоением залежей нефти и газа. Весьма перспективным направлением является добыча и переработка критически важного сырья по прагматичной формуле — инвестиции и технологии в обмен на сырье, — заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что южнокорейские компании уже проявляют интерес к освоению месторождений лития в РК.

По оценкам экспертов к 2040 году мировой спрос на редкие металлы вырастет в четыре раза.

— Наши недра хранят значительные запасы многих видов полезных ископаемых. Мы можем стать надежным партнером для Южной Кореи, поставляя сырье и материалы, необходимые для устойчивого развития экономики. Выражаем готовность продолжить сотрудничество с южно-корейскими партнерами: KIGAM, SK ecoplant, проявляющими интерес к освоению литиевых месторождений с выпуском продукции высокого передела, — сказал он.

Автопроизводство

Согласно достигнутым договоренностям, совместно с корейскими компаниями в Казахстане создадут кластер по производству автокомпонентов.

— Хороший задел взаимовыгодной промышленной кооперации создан в сфере автомобилестроения. В Казахстане успешно собираются автомобили марки Hyundai. В следующем году ожидаем запуск завода полноценного цикла Kia с объемом инвестиций в 200 млн долларов, — проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что компания Kia впервые инвестирует в строительство завода за рубежом.

— Отрадно, что ряд южнокорейских компаний Sejong, EHWA, Yongsan, Motrex планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности и созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Сельское хозяйство

Кроме того Южная Корея предоставит Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйственные фермы».

— Возможно укрепление партнерства в сфере сельского хозяйства. Казахстан традиционно обладает сильным агропромышленным комплексом и наша сельскохозяйственная продукция экспортируется в более чем 80 стран мира, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан намерен трансформировать и модернизировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.

— Сегодня во время переговоров со стороны Президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйственные фермы». Я думаю, что это очень хорошее предложение, и мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт строительства высокоэффективных умных теплиц, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Строительство

Стало известно, что корейская компания Doosan Enerbility намерена реализовать проекты по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях.

— Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии. Поэтому приветствуем планы компании Doosan Enerbility по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстан призвал корейские компании к участию в строительстве Alatau City.

— При партнерстве с сингапурскими компаниями мы приступили к строительству нового умного города Alatau City, территория которого отнесена к специальной экономической зоне. Планируется, что он станет ведущим международным деловым хабом не только для Казахстана, но и для всего региона. Надеемся на активное участие южнокорейских инвесторов и девелоперских компаний в этом амбициозном начинании, — подчеркнул Касым-ЖомартТокаев.

Медицина

По мнению лидера Казахстана, возможности для наращивания сотрудничества открываются в сферах медицины, фармацевтики и биотехнологий.

— Такие мировые игроки, как Pfizer, Roche, GE Healthcare и Philips, локализуют в нашей стране производство лекарств и медицинского оборудования. Ожидаем, что южнокорейская компания GL Rapha в скором времени приступит к строительству биофармацевтического завода в Алматы, способного задать высокие стандарты на нашем рынке. Большие перспективы мы видим в открытии в нашей стране южнокорейских диагностических центров и многопрофильных лабораторий, — добавил Глава нашего государства.

Искусственный интеллект и финансы

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов предложить южнокорейским партнерам сотрудничество в развитии технологии искусственного интеллекта, строительстве современных дата-центров и кибербезопасности.

— Прочным фундаментом нашей конкурентоспособной инвестиционной среды служит Международный финансовый центр Астана. Это уникальная для нашего региона площадка, воплотившая в себе все преимущества ведущих финансовых центров мира. Сегодня в МФЦА успешно работают более двух тысяч компаний из десятков стран мира, около двадцати из них представляют Южную Корею. Мы заинтересованы в том, чтобы их количество значительно увеличилось, преимущественно в таких сферах, как финтех, IT, управление активами и лизинг. Поддерживаем преобразование южнокорейской микрофинансовой организации BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня, — сказал Президент.

Завершая выступление, Глава государства выразил уверенность, что форум придаст новый импульс синергии усилий и плодотворной кооперации двух государств.

Взаимовыгодное партнерство

В свою очередь Президент Республики Корея Юн Сок Ёль поддержал своего казахстанского коллегу и выразил готовность к углублению сотрудничества.

— В последнее время как никогда развиваются двусторонние отношения между нашими странами. Сегодня Казахстан превратился в самого крупного инвестиционного партнера Кореи в Центральной Азии, а Корея вошла четверку торговых партнеров Казахстана. 1/3 часть закупаемых казахстанскими гражданами новых автомобилей являются корейскими марками. Сырая нефть и уран, импортируемые из Казахстана, играют важную роль в подкреплении энергетической безопасности Кореи. Уважаемые предприниматели двух стран! Наши страны обладают взаимодополняемой промышленной структурой. Мы, будучи самыми востребованными партнерами друг для друга, должны заняться расширением горизонта экономического сотрудничества между нашими странами, — заявил корейский лидер.

На форуме также выступили председатель Корейской ассоциации международной торговли (сопредседатель Делового совета) Джин Сик Юн, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, заместитель главы региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS Им Дже У, генеральный директор Astana Motors Бекнур Несипбаев, вице-президент Doosan Enerbility Янг Юн Хо и другие.

По итогам форума было подписано 25 документов, в том числе 18 коммерческих на сумму 432,5 млн долл. США.