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    16:54, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Южная Корея предоставит Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйственные фермы»

    умные фермы
    Фото: freepik.com

    Мы весьма заинтересованы во внедрении южно-корейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Возможно укрепление партнерства в сфере сельского хозяйства. Казахстан традиционно обладает сильным агропромышленным комплексом и наша сельскохозяйственная продукция экспортируется в более чем 80 стран мира, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что Казахстан намерен трансформировать и модернизировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.

    — Сегодня во время переговоров со стороны Президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйственные фермы». Я думаю, что это очень хорошее предложение, и мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт строительства высокоэффективных умных теплиц, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Сельское хозяйство Технологии Президент Казахстана Инвестиции Касым-Жомарт Токаев Корея
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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