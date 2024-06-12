Южная Корея предоставит Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйственные фермы»

Мы весьма заинтересованы во внедрении южно-корейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Возможно укрепление партнерства в сфере сельского хозяйства. Казахстан традиционно обладает сильным агропромышленным комплексом и наша сельскохозяйственная продукция экспортируется в более чем 80 стран мира, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан намерен трансформировать и модернизировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.