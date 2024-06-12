Южная Корея предоставит Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйственные фермы»
Мы весьма заинтересованы во внедрении южно-корейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Возможно укрепление партнерства в сфере сельского хозяйства. Казахстан традиционно обладает сильным агропромышленным комплексом и наша сельскохозяйственная продукция экспортируется в более чем 80 стран мира, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан намерен трансформировать и модернизировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.
— Сегодня во время переговоров со стороны Президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйственные фермы». Я думаю, что это очень хорошее предложение, и мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт строительства высокоэффективных умных теплиц, — добавил Касым-Жомарт Токаев.