РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:24, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Корейская компания построит газовые электростанции в Туркестанской и Атырауской областях

    газовые электростанции
    Фото: leg.co.ua

    Корейская компания Doosan Enerbility намерена реализовать проекты по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - В условиях глобального энергетического перехода все большую актуальность обретает расширение сотрудничества в сфере зеленой энергетики. Сегодня значительный потенциал возобновляемой энергетики Казахстана привлекает внимание многих глобальных игроков. Надеемся на планомерное расширение взаимодействия с южнокорейскими компаниями в данном направлении – от обмена опытом до реализации конкретных проектов и трансферта технологий, - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

    Глава государства отметил заинтересованность в развитии и традиционных источников энергии. 

    - Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии. Поэтому приветствуем планы компании Doosan Enerbility по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях, - добавил Касым-Жомарт Токаев. 

    Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры и в настоящий момент принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.

    Теги:
    Атырауская область Президент Казахстана Электроэнергия Туркестанская область Касым-Жомарт Токаев Энергетика Корея
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!