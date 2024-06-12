Корейская компания построит газовые электростанции в Туркестанской и Атырауской областях

Корейская компания Doosan Enerbility намерена реализовать проекты по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В условиях глобального энергетического перехода все большую актуальность обретает расширение сотрудничества в сфере зеленой энергетики. Сегодня значительный потенциал возобновляемой энергетики Казахстана привлекает внимание многих глобальных игроков. Надеемся на планомерное расширение взаимодействия с южнокорейскими компаниями в данном направлении – от обмена опытом до реализации конкретных проектов и трансферта технологий, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил заинтересованность в развитии и традиционных источников энергии.

- Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии. Поэтому приветствуем планы компании Doosan Enerbility по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях, - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры и в настоящий момент принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.