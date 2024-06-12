11:03, 12 Июнь 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев встретил Юн Сок Ёля в Акорде
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.
Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита президента Республики Кореи в Казахстан лидеры двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.