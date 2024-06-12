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    11:03, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев встретил Юн Сок Ёля в Акорде

    Касым-Жомарт Токаев встретил Юн Сок Ёля в Акорде
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    акорда
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

    Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    акорда
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    акорда
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита президента Республики Кореи в Казахстан лидеры двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

    Теги:
    Акорда Президент Касым-Жомарт Токаев Корея Международные отношения
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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