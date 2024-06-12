Касым-Жомарт Токаев встретил Юн Сок Ёля в Акорде

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита президента Республики Кореи в Казахстан лидеры двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.