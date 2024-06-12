Президент Казахстан призвал корейские компании к участию в строительстве Alatau City

Alatau City станет ведущим международным деловым хабом не только для Казахстана, но и для всего региона. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- При партнерстве с сингапурскими компаниями мы приступили к строительству нового умного города Alatau City, территория которого отнесена к специальной экономической зоне. Планируется, что он станет ведущим международным деловым хабом не только для Казахстана, но и для всего региона, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал корейские компании к участию в этом проекте.

- Надеемся на активное участие южнокорейских инвесторов и девелоперских компаний в этом амбициозном начинании, - заявил Касым-ЖомартТокаев.

Напомним, ранее важные аспекты реализации флагманского проекта Alatau City в Алматинской области были обсуждены в мае т.г. на полях казахско-сингапурского бизнес-форума.

В январе текущего года Указом Главы государства был образован город областного значения Алатау Илийского района. Правительством утвержден Генплан города Алатау и изменены границы Илийского, Талгарского районов и города Конаев. Президент также одобрил решение о расширении территории СЭЗ с 30 тыс. до 96,5 тыс. гектаров и переименование названия СЭЗ G4 City в СЭЗ Alatau.

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры и в настоящий момент принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.

Фото: Акорда

На форуме также выступили Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, председатель Корейской ассоциации международной торговли (сопредседатель Делового совета) Джин Сик Юн, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, заместитель главы региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS Им Дже У, генеральный директор Astana Motors Бекнур Несипбаев, вице-президент Doosan Enerbility Янг Юн Хо, заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ануар Ахметжанов, директор филиала SK Ecoplant в городе Алматы Ли Джун Хек, заместитель акима Кызылординской области Ардак Зебешев и другие.

Фото: Акорда