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    16:23, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Совместно с корейскими компаниями в Казахстане создадут кластер по производству автокомпонентов

    Совместно с корейскими компаниями в Казахстане создадут кластер по производству автокомпонентов
    Фото: kia.ru

    Хороший задел взаимовыгодной промышленной кооперации создан в сфере автомобилестроения между Казахстаном и Южной Кореей. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Хороший задел взаимовыгодной промышленной кооперации создан в сфере автомобилестроения. В Казахстане успешно собираются автомобили марки Hyundai. В следующем году ожидаем запуск завода полноценного цикла Kia с объемом инвестиций в 200 млн долларов, - сказал Касым-Жомпарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес форуме в Астане. 

    Глава государства заявил, что компания Kia впервые инвестирует в строительство завода за рубежом. 

    - Стоит отметить, что компания впервые в своей истории вложила средства в строительство завода за пределами Южной Кореи, выбрав для этого именно Казахстан, мы благодарны за это! Отрадно, что ряд южнокорейских компаний Sejong, EHWA, Yongsan, Motrex планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности и созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов, - добавил Касым-Жомарт Токаев. 

    Как сообщало ранее Министерство промышленности и строительства РК, автомобильные сиденья и зерновозы будут производить в Казахстане южнокорейцы.

    Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры и в настоящий момент принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.

    Теги:
    Международная деятельность РК Президент Казахстана Автопромышленность Касым-Жомарт Токаев Корея Международные отношения
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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