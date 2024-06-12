Совместно с корейскими компаниями в Казахстане создадут кластер по производству автокомпонентов

Хороший задел взаимовыгодной промышленной кооперации создан в сфере автомобилестроения между Казахстаном и Южной Кореей. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Хороший задел взаимовыгодной промышленной кооперации создан в сфере автомобилестроения. В Казахстане успешно собираются автомобили марки Hyundai. В следующем году ожидаем запуск завода полноценного цикла Kia с объемом инвестиций в 200 млн долларов, - сказал Касым-Жомпарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес форуме в Астане.

Глава государства заявил, что компания Kia впервые инвестирует в строительство завода за рубежом.

- Стоит отметить, что компания впервые в своей истории вложила средства в строительство завода за пределами Южной Кореи, выбрав для этого именно Казахстан, мы благодарны за это! Отрадно, что ряд южнокорейских компаний Sejong, EHWA, Yongsan, Motrex планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности и созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов, - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщало ранее Министерство промышленности и строительства РК, автомобильные сиденья и зерновозы будут производить в Казахстане южнокорейцы.

Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры и в настоящий момент принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.