Автомобильные сиденья и зерновозы будут производить в Казахстане южнокорейцы

Казахстан и Южная Корея сегодня активно сотрудничают в различных отраслях экономики, включая автомобилестроение, медицину и металлургическую промышленность. Какие совместные проекты будут реализованы бизнесменами двух стран в ближайшее время, рассказываем в материале агентства Kazinform.

По итогам прошлого года Южная Корея заняла четвертое место среди торговых партнеров Казахстана после Китая, России и Италии. В экспорте казахстанских товаров Корея находится на шестом месте, а в импорте - на пятом.

Страны активно сотрудничают в различных промышленных секторах. Одним из ключевых направлений является автомобилестроение. Проект Hyundai Motor Company и Astana Motors является стратегическим объектом развития отечественного автопрома. Помимо марки Hyundai, на рынке Казахстана уже налажено производство автомобилей южнокорейской марки KIA - завод «СарыаркаАвтоПром».

Фото: kia.ru

- До конца 2024 года в городе Алматы планируется ввод в эксплуатацию двух проектов в отрасли автокомпонентов: по производству автомобильных сидений, электронного аудио- и видеооборудования для автомобилей. В 2025 году планируется реализовать еще один проект по строительству цеха, в котором будут производить зерновозы, самосвалы и прицепы, - сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Кроме того, отмечается, что в металлургической промышленности запланирован запуск производства ферросплавов в Экибастузе, Павлодарской области, с участием южнокорейской компании в качестве технологического партнера.

В области медицинского оборудования до конца 2024 года планируется открытие завода по производству ультразвукового медицинского оборудования в Алматы, который реализуется компанией Samsung Medison.

Помимо этого, министерством ведутся переговоры с южнокорейской компанией Doosan по локализации производства (изготовления и ремонта) газовых и паровых турбин, а также создания учебного центра для казахстанских компаний, что даст импульс эффективному развитию энергетической машиностроительной отрасли.

Также корейской компанией OFE рассматривается возможность строительства завода по производству лифтов на территории СЭЗ «ПИТ «Алатау» в Алматы.

По данным Национального Банка РК, всего за 2005-2023 годы валовый приток иностранных прямых инвестиций в Казахстан от инвесторов из Кореи составил 9,6 млрд долл., в том числе за 2023 год 1,2 млрд долл. США, за 2022 год – 1,5 млрд долл. США.

Напомним, ранее также сообщалось, что Министерство промышленности и строительства РК ведет переговоры с южнокорейской компанией Samsung о производстве бытовой техники.