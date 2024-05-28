Производство бытовой техники Samsung планируют в Казахстане

В настоящее время Министерство промышленности и строительства ведет переговоры с компанией Samsung о производстве бытовой техники. Об этом сообщил глава ведомства Канат Шарлапаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Производство бытовой техники в стране выросло в 3,8 раза. Кстати, в Алматы запустился завод по сборке и производству телевизоров Xiaomi. Планируем собирать коммерческие холодильники в Туркестане. Одновременно ведутся переговоры с южнокорейской компанией Samsung Electronics и китайской HKC, — сообщил Канат Шарлапаев на заседании правительства.

После заседания правительства представители СМИ попросили рассказать подробнее о ведущихся переговорах с Samsung.

— Samsung заинтересована, но неясно, когда сделка будет завершена. Если наш план будет реализован, мы будем производить бытовую технику Samsung, а именно телевизоры, стиральные машины. Для того, чтобы компания пришла к нам, нам необходимо изменить нормативно-правовые документы, — пояснил глава ведомства.

Ранее Канат Шарлапаве заявил об угрозах в свой адрес по вопросу утильсбора.