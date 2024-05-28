Об угрозах в свой адрес по вопросу утильсбора заявил Канат Шарлапаев
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно петиции против утильсбора, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Мы должны работать в рамках закона, чтобы решить проблему, связанную с утильсбором. Я видел несколько видео и комментариев в Тик-Токе, и есть люди, которые мне угрожают. Я хотел бы сказать, что мы должны решать каждую проблему, проблему общества в рамках закона. И если петиция наберет 50 тысяч подписей, мы ее рассмотрим, - сказал Канат Шарлапаев на пресс-конференции после заседания Правительства.
Также представители СМИ уточнили у министра, если Глава государства решит отменить утильсбор, будет ли он выступать против.
- Конечно, я не буду выступать против Президента. Мы хорошо понимаем недовольство людей. Сейчас более 10 тысяч человек поддерживают вопрос защиты и сохранения промышленности. Что нам делать с их мнением? Я думаю, что механизм подачи петиций является показателем настоящей демократии, — добавил он.