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    12:32, 28 Май 2024 | GMT +6

    Об угрозах в свой адрес по вопросу утильсбора заявил Канат Шарлапаев

    Канат Шарлапаев
    Фото: hcsbk.kz

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно петиции против утильсбора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы должны работать в рамках закона, чтобы решить проблему, связанную с утильсбором. Я видел несколько видео и комментариев в Тик-Токе, и есть люди, которые мне угрожают. Я хотел бы сказать, что мы должны решать каждую проблему, проблему общества в рамках закона. И если петиция наберет 50 тысяч подписей, мы ее рассмотрим, - сказал Канат Шарлапаев на пресс-конференции после заседания Правительства.

    Также представители СМИ уточнили у министра, если Глава государства решит отменить утильсбор, будет ли он выступать против.

    - Конечно, я не буду выступать против Президента. Мы хорошо понимаем недовольство людей. Сейчас более 10 тысяч человек поддерживают вопрос защиты и сохранения промышленности. Что нам делать с их мнением? Я думаю, что механизм подачи петиций является показателем настоящей демократии, — добавил он.

    Теги:
    Правительство Министерство промышленности и строительства Общество Социальные сети
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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