Об угрозах в свой адрес по вопросу утильсбора заявил Канат Шарлапаев

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно петиции против утильсбора, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы должны работать в рамках закона, чтобы решить проблему, связанную с утильсбором. Я видел несколько видео и комментариев в Тик-Токе, и есть люди, которые мне угрожают. Я хотел бы сказать, что мы должны решать каждую проблему, проблему общества в рамках закона. И если петиция наберет 50 тысяч подписей, мы ее рассмотрим, - сказал Канат Шарлапаев на пресс-конференции после заседания Правительства.

Также представители СМИ уточнили у министра, если Глава государства решит отменить утильсбор, будет ли он выступать против.