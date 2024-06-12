В нефтегазовой отрасли для Казахстана важен полноценный трансферт южнокорейских технологий – Касым-Жомарт Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал Республику Корея к партнерству и наращиванию сотрудничества в недропользовании и промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Позвольте представить наше видение наиболее перспективных направлений сотрудничества. Первое – наращивание кооперации в стратегически значимых для нашей экономики сферах - это недропользование и промышленность, - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес форуме в Астане.

Глава государства отметил, что в нефтегазовой отрасли для Казахстана важен полноценный трансферт южнокорейских технологий, а также налаживание производства современного оборудования и запасных частей.

- Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Большие возможности открывает проведение полномасштабных геологоразведочных работ с последующим освоением залежей нефти и газа. Весьма перспективным направлением является добыча и переработка критически важного сырья по прагматичной формуле - инвестиции и технологии в обмен на сырье, - заявил Президент Казахстана.

Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры и в настоящий момент принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.