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    15:52, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    В нефтегазовой отрасли для Казахстана важен полноценный трансферт южнокорейских технологий – Касым-Жомарт Токаев

    президенты Южной Кореи и Казахстана
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал Республику Корея к партнерству и наращиванию сотрудничества в недропользовании и промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Позвольте представить наше видение наиболее перспективных направлений сотрудничества. Первое – наращивание кооперации в стратегически значимых для нашей экономики сферах -  это недропользование и промышленность, - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-корейском бизнес форуме в Астане.

    Глава государства отметил, что в нефтегазовой отрасли для Казахстана важен полноценный трансферт южнокорейских технологий, а также налаживание производства современного оборудования и запасных частей.

    - Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Большие возможности открывает проведение полномасштабных геологоразведочных работ с последующим освоением залежей  нефти и газа. Весьма перспективным направлением является добыча и переработка критически важного сырья по прагматичной формуле - инвестиции и технологии в обмен на сырье, - заявил Президент Казахстана.

    Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры и в настоящий момент принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.

    Теги:
    Акорда Нефть/газ Международная деятельность РК Президент Казахстана Промышленность Касым-Жомарт Токаев Корея Международные отношения
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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