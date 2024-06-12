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    15:03, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Филиал Корейского университета откроют в Туркестане

    студенты
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Корея активно укрепляют сотрудничество в области науки и образования.

    — В настоящее время в корейских вузах обучается более 2000 казахстанской молодежи. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание вопросам подготовки технических специалистов. Это поддержали наши корейские коллеги. Наши страны договорились развивать сотрудничество в области науки и технологий. В связи с этим будет проработан вопрос открытия филиала Корейского университета в Туркестане, — заявил Президент.

    Напомним, по итогам переговоров членами официальных делегаций Казахстана и Кореи был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий.

    Теги:
    Вузы Акорда Президент Казахстан Сотрудничество Образование Касым-Жомарт Токаев Корея
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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