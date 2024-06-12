Филиал Корейского университета откроют в Туркестане

Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Корея активно укрепляют сотрудничество в области науки и образования.

— В настоящее время в корейских вузах обучается более 2000 казахстанской молодежи. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание вопросам подготовки технических специалистов. Это поддержали наши корейские коллеги. Наши страны договорились развивать сотрудничество в области науки и технологий. В связи с этим будет проработан вопрос открытия филиала Корейского университета в Туркестане, — заявил Президент.

Напомним, по итогам переговоров членами официальных делегаций Казахстана и Кореи был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий.