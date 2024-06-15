Курбан айт: как не отравиться и не подхватить инфекцию

В преддверии священного праздника Курбан айт в целях предупреждения особо опасных инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при продаже скота, жертвоприношении и во время проведения «Құдайы тамақ» санитарные врачи Алматы рекомендуют соблюдать некоторые требования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Гаухар Каткенова отметила, что в местах продажи скота и убойных пунктах продажу и забой животных для жертвоприношения необходимо осуществлять в специально отведенных местах с соответствующими ветеринарными документами (ветеринарный паспорт, регистрационный номер животного).

— Также следует строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при забое скота на убойных пунктах (наличие системы водоснабжения, канализации), своевременно проводить обработку и вывоз отходов, образующихся в процессе забоя скота, требовать наличия у работников медицинских книжек и строгое соблюдение работниками правил личной гигиены, — сообщила она.

Она также рекомендует соблюдать следующие требования:

В домашних условиях:

наличие условий для мытья рук гостей;

регулярное проветривание обеденных помещений;

сырье и пищевую продукцию покупать в местах, имеющих товаросопроводительную документацию, удостоверяющую их безопасность;

перед использованием консервированных продуктов (салатов, мяса, птицы, рыбы, грибов и др.), приготовленных в домашних условиях, подвергать термической обработке в течение 15-20 минут;

скоропортящиеся продукты из мяса, птицы, яиц, а также паштеты, кулинарные изделия, кондитерские изделия с кремом, салаты использовать сразу после приготовления, не употреблять в пищу на следующий день, в случае нарушения соблюдения требований к хранению;

при гнойничковых заболеваниях кожи, нагноившихся порезах, ожогах, ссадинах, а так же при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях не принимать участие в приготовлении пищи.

На объектах общественного питания и в мечетях:

обеспечение холодным и горячим водоснабжением и водоотведением, оснащение раковины для посетителей и персонала устройствами и средствами для мытья, вытирания и (или) сушки рук;

бесперебойная работа системы вентиляции, кондиционирования;

каждая партия продовольственного (пищевого) сырья, пищевой продукции и вспомогательных материалов, используемых для изготовления продукции общественного питания, при приеме, хранении, транспортировке и реализации должна сопровождаться товаросопроводительными документами, подтверждающими безопасность;

на объектах общественного питания и в мечетях запрещается использовать продукты домашнего консервирования (мясо, птица, рыба, грибы, салаты и др.).

для скоропортящейся пищевой продукции в товаросопроводительных документах должны указываться время и дата изготовления, условия хранения (температура, при необходимости, относительная влажность воздуха, конечный срок годности продукции и хранение в холодильнике);

для разделки продовольственного сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, молочной продукции, хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий) использовать по назначению отдельный разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи), промаркированный в буквенной и (или) цветовой маркировке;

для мытья, дезинфекции оборудования, инвентаря, посуды, помещений использовать моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, в соответствии с документами нормирования и инструкциями по применению изготовителя;

в хозяйственной зоне объекта питания и (или) в специально выделенном месте предусматривается площадка с контейнерами для сбора мусора и пищевых отходов, (закрываемые емкости) в исправном состоянии, обеспечивающие защиту от проникновения в них животных;

персонал должен быть обеспечен специальной одеждой и условиями для соблюдения личной гигиены;

наличие личной медицинской книжки у каждого работника с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе хранится на рабочем месте;

ежедневно перед началом рабочей смены ответственными лицами должен осуществляться осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с заболеваниями верхних дыхательных путей и при подозрении на инфекционное заболевание к работе не допускаются.

Санитарные врачи мегаполиса обращают внимание на то, что несоблюдение вышеуказанных санитарно-эпидемиологических требований может способствовать возникновению случаев пищевых отравлений, особо-опасных и острых кишечных инфекций среди населения.

Ранее агентство Kazinform подготовило обзорную информацию цен на жертвенных животных в регионах страны. Цены на баранов в регионах не слишком разнятся. В среднем, упитанный барашек обойдется в 40-50 тысяч тенге. На цену влияет возраст, вес, состояние животного.

О том, как онлайн заказать обряд жертвоприношения на Курбан айт, можно почитать по ссылке.