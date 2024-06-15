Как онлайн заказать обряд жертвоприношения на Курбан айт

С развитием интернета и цифровых платформ практикующие различные религиозные и духовные традиции начали адаптировать свои обряды к современным условиям. Возможно, пандемия также стала катализатором изменений. Жертвоприношение, один из древнейших ритуалов мусульман, также находит свое место в цифровом пространстве. По случаю священного праздника мусульманской уммы Курбан айт в этом году казахстанцы могут совершить доброе дело через сайт qurban2024.kz. О достоинствах веб-ресурса корреспондент агентства Kazinform поговорил с разработчиками Духовного управления мусульман Казахстана.

— Нашему сайту уже 4 года. Мы создали его во время пандемии, когда все находились дома: сначала были запрещены выходы на улицу, затем — массовые собрания. В тот период наш верховный муфтий Наурызбай Кажи Таганулы предложил идею создания такого сайта. Работа была выполнена за месяц, — рассказывает руководитель отдела цифрового развития ДУМК Тимур Орынханов.

Платформа предоставляет возможность выбрать вид жертвоприношения, оплатить его и даже получить видео или фотографии проведенного обряда. Такой подход позволяет людям, живущим далеко от своих религиозных центров, поддерживать связь со своими духовными корнями и соблюдать традиции. На этом же ресурсе можно подать заявку на то, чтобы получить жертвенное мясо. Для этого нужно будет прикрепить справку о том, что вы действительно нуждаетесь в помощи. Сайт будет работать по 18 июня.

— В целях оптимизации обряда для жителей, особенно живущих в больших городах, и в этом году жертвоприношение будет проводиться в офлайн- и онлайн-формате. В этой связи мы усовершенствовали некоторые аспекты нашей работы. Например, изменили дизайн сайта, провели интеграцию с Kaspi банком, подключили автоматизированную оплату и СМС-рассылку для онлайн-заказчиков обряда жертвоприношения. В каждом регионе страны у нас есть свои менеджеры. В процесс вовлечены имамы, бухгалтеры, разработчики сайта, — говорит Тимур Орынханов.

По его словам, цифровизация ритуалов имеет свои плюсы. Во-первых, это удобство и доступность. Людям больше не нужно путешествовать на большие расстояния для участия в обрядах; достаточно зайти на соответствующий сайт. Во-вторых, это сохранение культурного наследия. Цифровые платформы помогают сохранить и распространить информацию о традиционных ритуалах, что важно в условиях глобализации и культурной ассимиляции.

На третий день после запуска веб-ресурса, начавшего работу 10 июня этого года, количество заказов достигло 296.

В жертву можно принести тушу барана, крупного рогатого скота — лошади, коровы и даже верблюда. Стоимость годовалого барана начинается от 70 тысяч тенге. А крупного рогатого скота — лошади, коровы, верблюда — от 350 до 800 тысяч. Если это слишком дорого, оплатить можно только одну из семи частей животного.

— В основном, люди покупают целого барана или овцу. Мы же рекомендуем выбирать корову или лошадь, так как в них больше мяса, которое можно распределить на большее количество людей. Например, в западных странах настоятельно советуют приобретать крупный рогатый скот, потому что нуждающихся много, и мяса выходит больше. Коровы хватит на два месяца, а барана — на месяц или полтора. Мы придерживаемся того же мнения, но наши люди привыкли брать целиком. Поэтому они выбирают барана, — говорит директор Фонда «Закят и благотворительность» Максатбек Каиргалиев.

Стоимость каждого животного также специально подсчитали.

Закупка животных осуществляется на рыночных условиях. Предварительно с предпринимателями было оговорено, что сумма не должна превышать порог договорной цены. В эту сумму входят забой животного, обработка и доставка. То есть, в холодильниках, как положено, на точку сбора привозят расфасованное по пакетам мясо и раздают людям, — говорит Максатбек Каиргалиев.

В ДУМК позаботились и о том, чтобы не возникало вопросов о том, насколько «подлинным» может быть такой ритуал, если он проводится на расстоянии. Для того, чтобы пользователи были уверены, что их пожертвования используются по назначению и ритуалы действительно проводятся, им отправляют фото и видеоотчет на номер телефона.

К слову, в Астане отведено 5 специальных мест, где можно будет совершить ритуальные жертвоприношения на Курбан-айт:

рынок «Шанхай»

рынок «Баракат» (ул. А-369, 10)

рынок «Жайлау» (ул. С-754, зд. 1)

рынок «Шолпан-ата» (шоссе «Алаш», 27/2)

ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20).

— Что касается самого обряда, нужно отметить, что за каждым рынком закреплена мобильная группа, в состав которой входят технический персонал, имам и человек, который фиксирует все на видео. Он уведомляет о том, что платеж выполнен и ваше жертвоприношение успешно проведено, отправляя соответствующее видео, — отмечает директор Фонда «Закят и благотворительность» Максатбек Каиргалиев.

Максатбек Каиргалиев отметил, что несмотря на распространение современных технологий, люди редко просят услуги по отправке видеоотчетов о жертвоприношениях. Он подчеркнул, что большинство верующих выражают высокую степень доверия к организаторам и исполнителям обрядов.

— Я думаю, что за четыре года мы преодолели испытание кредита доверия. В первый год, во время пандемии, мы впервые попробовали такой формат, поэтому всем отправляли видео. Сейчас спрос на это снижается, а в последний год минимальный. Мы отправляем видео только тем, кто запрашивает. Большинство заявителей отвечают «нет» на вопрос о необходимости видеоотчета, — говорит он.

Во время празднования Курбан айт особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм при забое скота. Владельцам сельскохозяйственных животных, реализаторам и хозяевам мест убоя необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные требования. Так, убой сельскохозяйственных животных должен проводиться на убойных пунктах, мясоперерабатывающих предприятиях или убойных площадках со специальными учетными номерами. ДУМК также активно следит за тем, чтобы все мероприятия проводились в соответствии с правилами гигиены и безопасности. Это важно для обеспечения здоровья населения и предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Таким образом, мусульманская община может отмечать Курбан айт, соблюдая традиции и заботясь о здоровье всех участников праздника.

— Нужно сказать, что за соблюдение санитарных условий больше ответственны рынки. Но это не значит, что мы не заинтересованы в том, чтобы процедура прошла как можно более правильно, без проблем и нарушений. Мы знаем свой менталитет и осознаем, что иногда возникают заминки. Во время пандемии у нас все было организовано идеально — я лично курировал каждый этап, постоянно обрабатывали помещение. Конечно, сейчас мы также будем стараться обеспечить соблюдение всех норм и требований, — отметил Максатбек Каиргалиев.

Напомним, ранее в Духовном управлении мусульман призвали не повышать цены на продукты преддверии Курбан айта.

Агентство Kazinform подготовило обзорную информацию цен на жертвенных животных в регионах страны. Цены на баранов в регионах не слишком разнятся. В среднем, упитанный барашек обойдется в 40-50 тысяч тенге. На цену влияет возраст, вес, состояние животного.

Руководство по использованию веб-сайта

Для заказа обряда жертвоприношения необходимо перейти на сайт qurban2024.kz, выбрать раздел «Обряд жертвоприношения» заполнить свои данные (указать номер телефона и регион), выбрать жертвенное животное и его количество.

Фото: скриншот с сайта qurban2024.kz

Фото: скриншот с сайта qurban2024.kz

После этого на экране появится QR-код, через который можно оплатить услугу. После оплаты вам будет присвоен номер заказа.

Фото: скриншот с сайта qurban2024.kz

Для получения жертвенного мяса заявителю необходимо также указать свои данные (ИИН, ФИО, номер телефона, регион проживания, адрес) и кратко описать ситуацию, а также приложить документ, подтверждающий социальный статус.

Проверить выполнено ли жертвоприношение можно по номеру телефона.