Верховный муфтий обратился к предпринимателям в канун Курбан айта

По данным пресс-службы ДУМК, Наурызбай кажы Таганулы призвал предпринимателей не повышать цены на скот в Курбан айт, а учитывать социальное положение населения и предлагать оптимальные цены.

- Мы страна, которая всегда делала пожертвования для других, излучала доброту, получала благодарность и благословение взрослых. У нас в народе есть поговорка: «Если сделаешь доброе дело – оно к тебе вернется». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто помогает своему брату в какой-либо нужде, тому Аллах поможет в его собственной нужде. Кто развеет какую-либо скорбь мусульманина, тому Аллах развеет одну из скорбей Судного дня».

Призываю всех предпринимателей страны в честь Курбан айта не повышать стоимость скота, а предлагать оптимальные цены с учетом социального положения населения, максимально снижать цены на продукты питания. Основная цель Курбан айта – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как доброта, щедрость, милосердие, довольство. Давайте в этот день Божьей благодати делать добро нашему народу и удостоиться довольства Аллаха, - отметил Наурызбай кажы Таганулы.