16 июня — первый день праздника Курбан айт, сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации ДУМК, сегодня начался месяц зуль-хиджа по хиджре.

— То есть день Арафа в этом году приходится на 15 июня. 16 июня — первый день праздника Курбан айт.

В исламе святые дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Год рассчитывается по смене фаз Луны. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда составляет 29 или 30 дней.

Для определения месяца зуль-хиджа 29-го числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа. Так как 6 июня началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно, Курбан айт начинается 16 июня, — отметили в ДУМК.