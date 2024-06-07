РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:21, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    ДУМК: 16 июня — первый день праздника Курбан айт

    Мечеть
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    16 июня — первый день праздника Курбан айт, сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации ДУМК, сегодня начался месяц зуль-хиджа по хиджре.

    — То есть день Арафа в этом году приходится на 15 июня. 16 июня — первый день праздника Курбан айт.

    В исламе святые дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Год рассчитывается по смене фаз Луны. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда составляет 29 или 30 дней.

    Для определения месяца зуль-хиджа 29-го числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа. Так как 6 июня началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно, Курбан айт начинается 16 июня, — отметили в ДУМК.

    Как добавили в Духовном управлении мусульман, в течение первых десяти дней зуль-хиджа надо совершать больше добрых  дел. Соблюдение поста в день Арафа является сунной.  В течение трех дней после намаза Курбан айт мусульманину, который имеет материальную возможность, необходимо совершить жертвоприношение. 

    Теги:
    Религия ДУМК Общество Дата
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!