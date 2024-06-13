Саранча беспокоит крестьян Туркестанской области - фоторепортаж

Сегодня туркестанцев очень беспокоит рост численности саранчи. В частности, встревожены жители и крестьяне Арысского, Сарыагашского, Шардаринского районов. С проводимой в регионе работой по уничтожению насекомых-вредителей ознакомился корреспондент агентства Kazinform.

Мы доехали на автомобиле до очага саранчи возле села Кожатогай, расположенного на территории города Арыс. На земле много погибшей саранчи, так как ночью здесь была проведена дезинсекция.

Фото: Кайрат Зайнишев / Kazinform

По словам специалистов, дезинсекционные работы в настоящее время проводятся только в ночное время, поскольку саранча находится в движении и опрыскивать их дезинсекционными растворами неэффективно. Поэтому обработка начинается в 19:00 и длится до 08:00 часов. Самолеты также распыляют дезинсекционный раствор с 04:00 до 08:00 часов.

Фото: Кайрат Зайнишев / Kazinform

- Вечером определяем место посадки насекомых и обрабатываем сверху. А днем машины сеют раствор над полями. То есть ночью мы идем в атаку на саранчу, а днем защищаемся от них, - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбек Бадыраков.

Фото: Кайрат Зайнишев / Kazinform

В настоящее время в борьбе с саранчой в Туркестанской области задействовано 4 самолета - 1 работает в Сарыагаше, 1 - в Шардаре и 2 - в Кожатогае. Кроме того, 64 единицы техники проводят наземную дезинсекцию. Химических препаратов достаточно, даже с избытком. Организационная работа ведется в соответствии с планом.

Село Кожатогай находится примерно в 80 километрах от города Арыс. Большинство местных жителей зарабатывают, выращивая дыни и арбузы. В настоящее время крестьяне опасаются, что их труд станет пищей для насекомых. В видеороликах, распространенных в сети, видно, как земледельцы разжигают костры у полей, чтобы отпугнуть насекомых. Один из них – житель села Кожатогай Нурпеис Матытов. Чтобы защитить арбузы, посаженные на 3,5 гектара земли, он сжег резину от колес своего автомобиля, пригодное для езды. После от специально созданного штаба приехала спецтехника и обработала его землю.

Фото: Кайрат Зайнишев / Kazinform

- Спецтехнику поставили возле поля. Ребята работают. Пусть их труд и труд крестьян будет на пользу, - сказал Нурпеис Матытов.

В настоящее время в Кожатогайском сельском округе работают 42 единицы техники. 15 единиц техники принадлежат подрядному учреждению ТОО «Satti tulik», 20 единиц техники из соседних районов. Кроме того, у индивидуальных предпринимателей есть своя техника. 12 единиц техники из ветеринарной службы. В сельской школе создан штаб. Ежедневно там работают 204 человека.

Фото: Кайрат Зайнишев / Kazinform

- Ситуация очень сложная. Но мы все успеваем благодаря системному выполнению работы. Нужен дополнительный самолет. Этот вопрос решится за пару дней. 4-5 дней назад здесь была очень сложная ситуация. Из-за обилия саранчи ходить было невозможно, она стояла над нами как туча. Сейчас можно сказать, мы избавились от 90 процентов насекомых. Надеемся на хороший результат, - сказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, прибывший с рабочим визитом в Туркестанскую область.

Фото: Кайрат Зайнишев / Kazinform

Министр также отметил, что в следующем году в борьбе с саранчой будут задействованы дроны.

- Мы протестировали дроны, результат хороший, планируем купить в общей сложности 100 дронов. Без перехода на новые технологии не обойтись, - сказал Айдарбек Сапаров.

Фото: Кайрат Зайнишев / Kazinform

Крестьянам, пострадавшим от саранчи, будет оказана помощь от государства. Если у фермера посевная площадь застрахована, будет возмещен убыток. В случае незастрахованности посевной площади крестьяне могут получить льготный кредит.

Министр сельского хозяйства отметил, что вопросы выявления и обработки земель, обрабатываемых против саранчи, находятся на особом контроле ведомства.

Защитники природы тоже обеспокоены в связи с нашествием саранчи в регионе. Экоактивист Гани Назарбек считает, что после завершения всех работ должна быть создана специальная комиссия и дана оценка проделанной работе.