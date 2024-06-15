Возможность застраховать посевы от сайгаков и саранчи рассмотрят в Казахстане

Расширение видов страхования в АПК обсудили в Правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Сегодня государство оказывает поддержку фермерам в виде субсидирования ставок по 16 страховым продуктам в растениеводстве и животноводстве. Это касается зерновых, зернобобовых и масличных культур, яблоневых деревьев, КРС, МРС, лошадей, птиц и т. д. В настоящее время в сфере растениеводства работают 4 страховые компании и еще 3 — в животноводстве. Оператором по страхованию является АО «Аграрная кредитная корпорация».

В 2021 году на субсидирование страховых премий из республиканского бюджета был направлен 1 млрд тенге, в 2023 году — 2,5 млрд тенге, дополнительная потребность на 2024 год — 2,7 млрд тенге.

— В прошлом году в сфере растениеводства было заключено 142 договора, застраховано 279 074 га площадей. По итогам 5 месяцев 2024 года уже заключен 261 договор, в рамках чего застраховано 490 225 га площадей. Таким образом, только за 5 месяцев текущего года страхование в растениеводстве выросло на 75% по сравнению с 2023 годом, — сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Также он отметил, что в этом году перестраховочные компании установили лимиты на страхование посевных площадей от засухи и избытка влаги по всем районам. Это приводит к тому, что только ограниченное количество фермеров могут получить субсидии.

Ситуацию прокомментировал член совета Ассоциации агрострахования Елдос Ауезбеков.

— Если говорить о соотношении выплат и премий, то с 2020 по 2023 год включительно страховые выплаты составили более 6 млрд тенге, а сбор премий — около 3 млрд тенге. Все 4 года подряд была засуха, а в 2023 году, помимо засухи, еще случился переизбыток влаги — это тоже страховой случай. Это способствовало повышению спроса на страхование в этом году и превысило страховые лимиты, — отметил Е. Ауезбеков.

По его словам, перестраховочные компании устанавливали лимиты и в прошлые годы, но из-за низкого спроса со стороны аграриев до них никогда не доходили.

— Мы ведем переговоры с действующими перестраховочными компаниями Швейцарии. Некоторые немецкие компании готовы повысить лимиты до 15 млн га, но ждут от нас гарантии по объемам продаж от государства. Гарантировать объемы мы можем, если будут встречные обязательства для получателей мер господдержки (субсидии и льготные кредиты). Если фермер будет страховать хотя бы 20% от своих площадей, то это позволит не обанкротиться при засухе и избытке влаги, — сказал он.

Как говорит Елдос, страховщики также изучали возможность страхования посевов от потравы сайгаками. Перестраховочный рынок готов рассмотреть подобные продукты страхования зеленой биомассы на пастбищах через спутниковый мониторинг. Для этого необходимо мониторить передвижение сайгаков с помощью GPS-трекеров.

— Трекер крепится к вожаку стада сайгаков и через него мониторится передвижение стада. Далее, при посещении сайгаками мы смотрим уровень биомассы на пастбищах, и при ее снижении осуществляются выплаты владельцу поля. Но для перестраховочных компаний в данном случае главный вопрос — как государство будет регулировать численность поголовья сайгаков. Если на этот вопрос будет ответ, то наладить систему страхования потравы можно, — отметил Елдос.

Есть продукты страхования и от саранчи. С помощью цифровых технологий проверяется, были ли посевы опрысканы химикатами фитосанитарной службой. И второй вариант — установка гиперлокальных метеостанций, ловушек, которые контролируют численность саранчи с помощью ударов и фотоснимков.