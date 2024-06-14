В трех регионах прогнозирует наибольшее распространение саранчи Минсельхоз РК

В регионах республики продолжаются мероприятия по химической обработке территорий против саранчовых вредителей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Как сообщили в МСХ, в этом году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га с наибольшим распространением в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях. Задействовано 427 единиц специальной опрыскивающей техники.

— Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров выехал в Костанайскую область для контроля проведения обработок. В регионе проведены химические обработки на площади 98 тысяч гектаров. Привлечены 130 работников. Используется 55 единиц техники. По Туркестанской области фактически обработано 333 тысячи гектаров. Дополнительные обработки проведены в городе Арысь, в Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах на площади 72 тысячи гектаров. Привлечено 73 единицы наземной техники, четыре самолёта. В регионе находятся вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы и председатель КГИ в АПК Дархан Абдикаримов, — проинформировали в пресс-службе ведомства.

По Актюбинской области: в 12 районах химобработка проведена на 357 тысячах гектарах, с использованием 74 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечены порядка 600 человек. В области находится вице-министр Амангалий Бердалин.

В области Абай мероприятия по химической обработке территорий проводятся по плану: обработано свыше 24 тысяч гектаров. Привлечено более 100 человек, используется два самолета, девять наземных вентиляторных опрыскивателей.

В Жамбылской области защитные мероприятия против саранчи полностью завершены.

В Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и области Жетысу обработано 246 тысяч гектаров.

Проведение химических обработок в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау начнется по мере выявления площадей, подлежащих к обработке.

— МСХ РК принимает исчерпывающие меры по организации своевременных защитных мероприятий. Население районов, где распространены саранчовые вредители, при обнаружении кулиг просим немедленно сообщать в районные штабы, — резюмировали в Минсельхозе.

В конце апреля сообщалось, что нашествие саранчи ожидается в Казахстане.

Город Арысь Туркестанской области в начале июня подвергся нашествию саранчи. Позже в Минсельхозе РК заявили, что очаг распространения саранчовых в Туркестанской области уничтожен.

Обработку дополнительных земельных участков от саранчи проводят в Туркестанской области

— Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году. И все мы недооцениваем возможные последствия ее распространения. Поручаю Комитету госинспекции МСХ немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю необходимую технику в регионы, где она нужна. В горячую пору переходим на заседания штаба два раза в неделю, — отметил на заседании центрального оперштаба по противодействию распространению саранчи вице-премьер Серик Жумангарин.

Также факты нашествия саранчи зафиксировали в Костанайской области.

— По состоянию на 10 июня из запланированных 2,5 млн га площадей обработки против саранчовых вредителей в Казахстане обработано более 800 тысяч га, — заявили в Минсельхозе.

В связи с быстрым распространением саранчи руководство Министерства сельского хозяйства выехало в регионы для координации мер на местах.

С проводимой в Туркестанской области работой по уничтожению насекомых-вредителей ознакомился корреспондент агентства Kazinform.

Казахстан для эффективной борьбы с нашествием саранчи намерен закупить специальные дроны. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин.

Как проходит обработка полей от саранчи в Костанайской области, выяснял корреспондент агентства Kazinform.