Как проходит обработка полей от саранчи в Костанайской области?

Накануне нашествие саранчовых стали фиксировать в южных регионах Костанайской области. Именно сейчас там в полной мере проводятся фитосанитарные мероприятия. Корреспондент агентства Kazinform узнала о нюансах работы и как построен процесс распыления пестицидов.

Как рассказал в беседе руководитель областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Нуркуат Биртазин, пестициды достаточно сильные и эффект от работы весомый — насекомые погибают, шанса не остается.

— Принцип работы построен следующим образом: сотрудники республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов проводят предварительный мониторинг зараженной территории. Там они определяют порог экономической вредности, говоря простым языком, это нахождение более трех особей саранчи на квадратный метр. Далее фиксируются координаты и они передаются поставщикам услуг — обработчикам. Весь процесс деятельности контролируется нашими сотрудниками, — отмечает спикер.

Распыление отравы начинается рано утром: специалисты выезжают на место (важный момент — это хорошие погодные условия), заправляют водой, разводят пестициды и начинают обработку территорий. На следующий день сотрудники областной территориальной инспекции выезжают на проверку. Как поясняет руководитель ведомства, пестициды не дают шанса остаться в живых саранчовым.

— Наземный распылитель работает на малых объемах, это в основном места, где саранчи немного. Территории с большим распространением саранчовых обрабатываются аэрозольными газогенераторами. В труднодоступных местах мы распыляем яды с помощью легкой авиации, — поясняет спикер.

В Костанайской области на контроле держат 4,9 млн гектар, а химобработку планируют провести на 775,6 тысячах гектаров. Работают «в поле» 72 единицы техники и 129 человек. Дополнительно через Карьерный центр Акимата Костанайской области при потребности - 277 человек, прошли обучение — 354 человек, приступили к обследованию — 131 человек.

Что касается последних цифр по предупреждению распространения саранчи, то ядом уже обработано более 80 тыс. гектар, в основном это южные районы области (Амангельдинский, Жангельдинский районы, Аркалык), а также Камыстинский и Наурзумский районы .

Что касается запаса пестицидов для ликвидации стадных саранчовых, то в инспекции отмечают, что их достаточное количество и хватит для борьбы с вредителем. По последним данным, этот объем составляет 173,5 тыс литров.