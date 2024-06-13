КТЖ: Слухи о нашем дефолте слишком преувеличены

- В связи с обеспокоенностью инвесторов и финансовых институтов компания информирует, что в заключении Высшей аудиторской палаты о дефолте КТЖ не указано. На текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте. Ежегодно улучшаются производственные и финансовые показатели компании. В течение трех лет выручка компании показывает устойчивую динамику, поднявшись с 1,3 трлн тенге в 2021 году до почти 2 трлн тенге в 2023 году. По итогам 2023 года прибыль составила 134 млрд тенге, что в 4 раза больше 2022 года. Это наилучший показатель Компании за последние 10 лет. При этом компания вовремя погашает все свои обязательства по кредитам, - сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».