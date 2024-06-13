Глава государства лично проводил Президента Кореи в столичном аэропорту

Сегодня завершился государственный визит Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан. Глава государства лично проводил его в столичном аэропорту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду

Напомним, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 11–13 июня посетил с государственным визитом Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде.

Президенты Казахстана и Южной Кореи провели переговоры в узком составе, по итогам которых они приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения.

В столице Казахстана также состоялся казахско-корейский бизнес-форум, в котором приняли участие главы двух государств. По его итогам были подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше $430 млн.

В завершение дня Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи.

Фото: Акорда