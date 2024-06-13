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    13:02, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства лично проводил Президента Кореи в столичном аэропорту

    Глава государства лично проводил Президента Кореи в столичном аэропорту
    Фото: Акорда

    Сегодня завершился государственный визит Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан. Глава государства лично проводил его в столичном аэропорту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду

    Напомним, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 11–13 июня посетил с государственным визитом Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде.

    Президенты Казахстана и Южной Кореи провели переговоры в узком составе, по итогам которых они приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения.

    В столице Казахстана также состоялся казахско-корейский бизнес-форум, в котором приняли участие главы двух государств. По его итогам были подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше $430 млн.

    В завершение дня Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи.

    Глава государства лично проводил Президента Кореи в столичном аэропорту
    Фото: Акорда
    Корея / Казахстан
    Фото: Акорда
    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев Корея Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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