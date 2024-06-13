21:22, 12 Июнь 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Акорды.
В программу вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических композиций.
Наряду с сольными исполнителями выступили артисты Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли «Бірлік» и Korean Culture Leaders.
Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.