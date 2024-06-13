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    21:22, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи

    акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акорда
    Фото: Акорда

    В программу вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических композиций.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Наряду с сольными исполнителями выступили артисты Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли «Бірлік» и Korean Culture Leaders.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.

    Акорда
    Фото: Акорда
    Теги:
    Культура Акорда Касым-Жомарт Токаев Корея
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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