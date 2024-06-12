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    14:43, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие меморандумы и соглашения подписали Казахстан и Корея

    По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли Совместное заявление
    Фото: Акорда

    По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

    1. Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли;
    2. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли;
    3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики;
    4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов;
    5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития;
    6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий;
    7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Лесной службой Республики Корея по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства;
    8. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе;
    9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея в сфере занятости и труда;
    10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Республики Корея и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора;
    11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.
    Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения
    Фото: Акорда
    Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения
    Фото: Акорда
    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Соглашение Сотрудничество Касым-Жомарт Токаев Корея Международные отношения Интеграция и партнерство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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