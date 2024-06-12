Казахстан и Южная Корея договорились укрепить цепочку поставок ключевых минералов

В ходе государственного визита Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан, страны договорились заключить три меморандума о взаимопонимании, связанные с цепочкой поставок ключевых минералов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент Юн Сок Ёль, выступая с совместным заявлением отметил, что придает большое значение тому, что его государственный визит в Казахстан состоялся в этот особенный год, когда отмечается 15-летие со дня установления стратегического партнерства между Республикой Корея и Казахстаном.

— Спасибо господину Президенту и народу Казахстана за теплый прием. Центральная Азия с давних времен была перекрестком, где встречались восток и запад. Сегодня караваны, идущие по Шелковому пути, исчезли. Но на международной арене значение Центральной Азии все больше возрастает. В частности, Республика Казахстан является своего рода сердцем и экономическим центром Центральной Азии. Поэтому экономическое и стратегическое сотрудничество с Казахстаном становится все более значимым, — сказал он.

В ходе встречи главы государств широко обсудили корейско-казахстанские отношения, которые динамично развивались с момента установления дипотношений в 1992 году.

— Сейчас мир сталкивается с возрастающим сложным кризисом и нестабильностью. Поэтому мы, лидеры двух стран, пришли к единому мнению о том, что сотрудничество между двумя странами имеет как никогда важное значение. Поскольку сейчас Корея стремится к глобальному ключевому государству, а Казахстан к созданию Нового Казахстана. С этой целью мы договорились превратить стратегическое партнерство между двумя странами в более взаимовыгодное и ориентированное на будущее партнерство, — отметил Президент Кореи.

Во-первых, в рамках визита был подписан меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики.

— На основе этого мы договорились укрепить сотрудничество в области модернизации устаревших электростанций и возобновляемых источников энергии, благодаря чему мы продолжим поддерживать наши компании, чтобы они могли дальше участвовать в увеличении производства электроэнергии и промышленном развитии Казахстана, — отметил Юн Сок Ёль.

Во-вторых, по его словам, объединяя богатые минеральные ресурсы Казахстана и технологические возможности Кореи, страны договорились укрепить цепочку поставок ключевых минералов.

— Во время данного визита мы договорились заключить 3 меморандума о взаимопонимании, связанные с цепочкой поставок ключевых минералов. Мы решили также развивать партнерство по всему циклу разведки, добычи и выплавки основных полезных ископаемых, включая литий. Кроме того, мы договорились сотрудничать, чтобы корейские компании могли участвовать в приоритетной разработке полезных ископаемых, экономическая целесообразность которых была подтверждена, — добавил Президент Кореи.

Главы двух государств пришли к единому мнению, что двустороннее сотрудничество успешно реализовалось в рамках проекта по строительству большой алматинской кольцевой автомобильной дороги и Шымкентской ТЭЦ.

— На основе таких образцовых примеров мы договорились и дальше сотрудничать для поисков новых проектов в области энергетики и расширения инфраструктуры. В этой связи я обратился к господину Президенту Казахстана с большой просьбой уделить пристальное внимание тому, чтобы наши компании могли участвовать и вносить свой вклад в реализацию ключевых национальных проектов Казахстана, в том числе проекты по строительству газоперерабатывающих заводов, — сказал Юн Сок Ёль.

Юн Сок Ёль указал на важность укрепления стратегического партнерства и экономического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея.



