Президент поручил ввести в строй Единую цифровую платформу Burabay Travel
План развития Щучинско-Боровской курортной зоны не реализован в полной мере. По плану предполагалось выделить 126 миллиардов тенге, а фактически выделено 35 миллиардов тенге, что составляет лишь 28% предусмотренных средств. Об этом заявил сегодня Глава государства в ходе совещания по развитию туризма, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
– Близость Бурабая к Астане обеспечивает постоянный приток туда жителей и гостей столицы. Количество туристов ежегодно увеличивается. Однако строительство инфраструктуры курортной зоны продвигается очень медленно. В результате экологическая ситуация в местах массового отдыха остается сложной, а власти затягивают реализацию важных инфраструктурных проектов. К примеру, не реализован в полной мере план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, принятый еще в 2012 году. По плану предполагалось выделить 126 миллиардов тенге, а фактически выделено 35 миллиардов тенге. Это лишь 28% предусмотренных средств. За более чем 10 лет на курорте не смогли установить очистные сооружения. Также не завершено строительство водопроводных сетей и теплоисточников. Правительство, Управление делами Президента и акимат области должны, не затягивая, завершить эти проекты в кратчайшие сроки, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Правительству и акимату поручено развивать новые туристические зоны, расположенные на территории курорта «Бурабай», такие как «Акбура», озера Жукей, Катарколь, Текеколь и другие.
Президент также заявил о необходимости запустить экспресс-поезда в Бурабай из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска.
Кроме того, дано поручение ввести в строй «Единую цифровую платформу Burabay Travel», разрабатываемую Управлением делами Президента, с масштабированием данного цифрового продукта на других туристических дестинациях.
Глава государства призвал активно использовать современные инструменты популяризации туризма в Казахстане.
– В глобальном информационном пространстве нужно продвигать позитивную информацию о нашей стране. Надо в полной мере использовать для развития туризма крупные международные мероприятия, проходящие в Казахстане. В этом году в нашей стране пройдут V Всемирные игры кочевников. Эти соревнования позволят продемонстрировать наши самобытные традиции, культуру и спортивные достижения. Однако в мировом медиапространстве информации об этом очень мало. Такую возможность нельзя упускать. Чтобы привлечь туристов из-за рубежа, следует как можно шире знакомить мир с нашей страной. Необходимо тесно сотрудничать с крупнейшими международными медиа-компаниями. Поручаю министерству иностранных дел проработать данный вопрос, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.