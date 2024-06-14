Выпускники Костанайской области делятся своими лайфхаками при сдаче ЕНТ

Пятничное утро для двух сотен выпускников Костанайской области началось с важного экзамена, который поможет в будущем определиться с учебным заведением и профессией. Как проходит Единое национальное тестирование, а также почему будущие студенты стали более смелыми и не боятся «плохого результата» – читайте в репортаже корреспондента агентства Kazinform.

Старт в Костанайской области был дан 25 мая и продлится до 11 июля этого года (началось тестирование на 10 дней позже из-за введенного режима ЧС). ЕНТ сдается только в двух городах – это Аркалык и Костанай. Всего зарегистрировано почти 7 тыс человек, большая часть которых приходится на областной центр.

- Среди зарегистрированных лиц числятся выпускники этого года, прошлых лет, выпускники колледжей, которые планируют поступить на высшее. Что касается пунктов сдачи, то согласно новым правилам, человек сам может выбрать место сдачи ЕНТ. Здесь ограничений нет. К нам в регион приезжают и с других городов, – говорит руководитель филиала единого национального центра тестирования по городу Костанай Нургелды Хасенов.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Форма одежды - свободная. Многие из выпускников приходят в шортах. Главное, чтобы им было комфортно и ничего не стесняло движений. Тестирование длится каждый день с 8:00 до 18:00 в два потока. Формат сдачи тоже стандартный. 120 вопросов по 4 предметам, два из которых - профилирующие. Максимальное количество баллов – 140. В прошлом году всего один результат был приближен к максимальному – 136 баллов.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

- Выпускники собираются возле входа в центр. Затем они проходят, оставляют телефоны и все запрещенные вещи в шкафчиках. С собой разрешается брать удостоверение, воду, ручку, шоколад и лекарства (если есть необходимость приема в определенное время). Время тестирования составляет 4 часа, но для людей с ограниченными возможностями добавляется еще 40 минут. Все проводится электронно. Перед тем как зайти, мы сверяем выпускников по удостоверению, потом они проходят Face ID, металлоискатель и заходят в зал. Перед началом тестирования они проходят повторно Face ID и начинают отвечать. К слову, для каждого выдаются листочки с печатью в качестве черновика. Свой конечный результат выпускник узнает сразу же, – отмечает руководитель центра.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Все находится под камерами видеонаблюдения. Записи мониторят сотрудники столичного ситуационного центра, вплоть до 31 октября. Если будет выявлено нарушение, то результат могут аннулировать.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

- Сейчас ребята более спокойно реагируют на неудовлетворительные баллы. Если раньше многие выпускники плакали, эмоционально воспринимали полученный результат, то сейчас все более хладнокровно проходит. Обратите внимание — приходят на экзамен без родителей, считаю это взрослым подходом, – поясняет спикер.

Как отметил Нургелды Хасенов, по его наблюдениям больше шансов набрать высокий балл, если сдавать ЕНТ до обеда. Разница с послеобеденным результатом в среднем составляет около 4 баллов.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

- Самыми предпочитаемыми предметами на выбор среди костанайцев уже несколько лет являются биология, химия, которые напрямую ведут в медицинскую сферу. Второй год подряд наблюдается рост спроса на направление IT (образовательные программы) и технические специальности с профильным предметом – физика, – подчеркивает Н. Хасенов.

К моменту начала тестирования, корреспонденту удалось побеседовать и с выпускниками, которые поделились своими впечатлениями и планами на будущее.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

- Я собираюсь поступать на нефтегазовую промышленность. Профилирующим предметом выбрал физику, за нее больше и переживаю по вопросам, – поделился выпускник Асылжан.

Сдавать тестирование приехали в этот раз и выпускницы с Аулиекольского района Костанайской области. Гульмира и Самира полностью уверены в своих силах и рассчитывают на отличный результат.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

- Я планирую поступить на медицинский, а Гульмира выбирает юридическое направление. Шпаргалок нет, полностью надеемся на себя. Даже тревоги не чувствуем – спокойно относимся к предстоящему тестированию, – рассказала Самира.

Своими планами поделился и будущий историк Данияр Жангушкаров. Парень планирует поступать в местный университет. Историю выбрал не случайно.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

- Этот предмет всегда котируется в нашей стране. Без истории не построить будущего. Ну и с финансовой точки зрения – репетиторство будет востребовано постоянно. Главный секрет моей подготовки – это учить, учить и еще раз учить. Не лениться. Тогда и будет результат, – отвечает выпускник.

Были и выпускницы, кто пришел с поддержкой. Акбота Дастанова пришла вместе с мамой Райхан Жусуповой. Девушка настроена позитивно и собирается поступать на учителя физико-математического направления.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

- Я переживаю очень сильно, наверное больше чем мой ребенок. Но, какой бы результат не был, в любом случае поддержим, – говорит мама выпускницы.

Оказать поддержку после сдачи тестирования (или, если потребуется помощь до начала) может на месте психолог. Специалист находится в центре постоянно.

- Наша задача заключается в оказании психологической поддержки выпускникам. Не каждый ребенок может справиться с эмоциональным наплывом, который обычно случается в такой ответственный день. Сейчас, как и тогда, человек реагирует по-разному, все это индивидуально. В первую очередь мы реабилитируем психо-эмоциональное состояние выпускника. Если случается срыв, то говорим о том, что реализовать себя всегда можно при любом результате, – подчеркивает педагог-психолог Надежда Хижняк.

Но таких историй все меньше. Большинство абитуриентов все же выходят с более позитивным настроением. К тому же, всегда есть вторая попытка сдать тестирование, если выпускник не был удовлетворен результатами.