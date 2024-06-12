На развитие железнодорожной отрасли за последние 4 года направлено около 2 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.

— На развитие железнодорожной отрасли за последние 4 года направлено около 2 трлн тенге, в том числе 332 млрд тенге бюджетных средств. Однако, несмотря на значительные объемы выделенных средств, этого оказалось недостаточно для бесперебойного и качественного обеспечения потребности экономики в перевозках грузов и пассажиров, — сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматривался вопрос эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в этой области.

По словам главы ВАП, имеет место высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов. За 2020–2023 годы зафиксировано более 4 тысяч нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях.

Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз.

— Некогда самодостаточная компания «Қазақстан темір жолы» по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге, — заявил Алихан Смаилов.

Как отметил председатель ВАП, пилотный проект по доступу частных перевозчиков на магистральную железнодорожную сеть, действующий с 2018 года, не принес ожидаемого эффекта и приводит к потерям доходов КТЖ.