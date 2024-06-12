Некогда самодостаточная КТЖ из-за неэффективного менеджмента находится на грани выживания — Алихан Смаилов
На развитие железнодорожной отрасли за последние 4 года направлено около 2 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.
— На развитие железнодорожной отрасли за последние 4 года направлено около 2 трлн тенге, в том числе 332 млрд тенге бюджетных средств. Однако, несмотря на значительные объемы выделенных средств, этого оказалось недостаточно для бесперебойного и качественного обеспечения потребности экономики в перевозках грузов и пассажиров, — сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматривался вопрос эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в этой области.
По словам главы ВАП, имеет место высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов. За 2020–2023 годы зафиксировано более 4 тысяч нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях.
Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз.
— Некогда самодостаточная компания «Қазақстан темір жолы» по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге, — заявил Алихан Смаилов.
Как отметил председатель ВАП, пилотный проект по доступу частных перевозчиков на магистральную железнодорожную сеть, действующий с 2018 года, не принес ожидаемого эффекта и приводит к потерям доходов КТЖ.
— Частные перевозчики грузов осуществляют наиболее прибыльные перевозки, в частности нефти и нефтепродуктов, а также маршруты с формированием полного состава поезда на электрифицированных участках, — добавил Алихан Смаилов.