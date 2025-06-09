Чем запомнился Руслан Жаксылыков на посту министра обороны РК

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен, Алматинской области. Закончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И. С. Конева в 1987 году, по специальности «Командная тактическая». В 1996 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки». Также проходил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации в 2004 году по направлению «Военная безопасность государства».

Карьера

Военная карьера началась в 1987 году: он проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения. В 2006 году занял пост заместителя Командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан. С 2007 по 2008 год — первый заместитель командующего Внутренними войсками — начальник Главного штаба Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан. После, до 2013 года командовал Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В 2013–2014 гг — Главнокомандующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Возглавлял Национальную гвардию Республики Казахстан в период с 2014 по 2021 года. Позже, в сентябре 2021 года занял должность заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан-Главнокомандующий Национальной гвардией РК.

С января 2022 года был назначен министром обороны Республики Казахстан. Дважды был переназначен: в апреле 2023 года и в феврале 2024 года.

В феврале 2024 года возглавил Федерацию боевого и спортивного самбо Казахстана.

Боевая подготовка

Руслан Жаксылыков возглавил Министерство обороны после январских событий. О том, как работали преступные группировки во время беспорядков, он рассказал на одном из пленарных заседаний Мажилиса, отметив что это были специально обученные люди.

Был пересмотр в системе боевой подготовки войск. В целях придания самостоятельности впервые планировалось вывести из сухопутных войск десантно-штурмовые войска. На постоянной основе проводилась работа по модернизации боевой подготовки. При нем обсуждалась приватизация оборонно-промышленного комплекса — тогда депутаты высказали опасения касательно этих действий.

О возможности производства собственных БПЛА также говорили во время руководства министра обороны Р. Жаксылыкова. В качестве одного из партнеров рассматривали Турцию.

Фото: Министерство обороны РК

Военная служба

При Руслане Жаксылыкове обсуждалось повышение зарплаты военным врачам на 30%. При нем был подписан закон о безвозмездной приватизации служебного жилья. Тогда ввели и понятие для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований «модульный (мобильный) жилой дом», который возводится в короткие сроки на территориях военных городков.

Основные изменения, которые произошли в пенсионном законодательстве — это переход военнослужащих на солидарную пенсию за счет государственного бюджета. Раньше оно осуществлялось за счет накопительной системы, это ощутимая поддержка со стороны государства.

При нем были значительно увеличены оклады для военных и военнослужащих спецподразделений на 60 % и 20% соответственно. Запомнился министр обороны и внедрением новой военной формы — в мае 2023 года он отметил, что при создании обмундирования будет сделан упор на современные виды вооружения. Позже стало известно, что переодеть военных планировали в 2024 году.

Понятие «служба в резерве» и ее внедрение в воинское направление также появилось при Р. Жаксылыкове. Резервную службу по итогу ввели в 2025 году. При нем в Бурабайском районе Акмолинской области открылся первый реабилитационный центр для военнослужащих Вооруженных сил РК.

Как популяризовать воинскую службу среди молодежи неоднократно обсуждалось при работе Руслана Жаксылыкова. Еще в 2022 году, военное ведомство предлагало усилить меры соц поддержки, такие как отсрочка от кредитов и введение льгот при оплате коммунальных платежей.

При нем отслужившие срочную воинскую службу могли поступить в вузы без учета ЕНТ. Тогда инициативу поддержали более 70 высших учебных заведений. Также без экзаменов стало доступным поступление на военную кафедру и в образовательные учреждения Минобороны РК.

Окончательная цифровизация военкоматов произошла в период руководства Р. Жаксылыкова. Тогда в электронном формате появились карточки военнообязанных и призывников, повестки на регулярной основе стали приходить посредством SMS. В ноябре 2023 года Минобороны полностью перешло на цифровой учет. Также впервые прошел отбор «цифровых офицеров». Их задача — реинжиниринг существующих процессов в Министерстве обороны.

Критика и несчастные случаи

Чаще всего имя министра обороны упоминалось в связи с работой призывных комиссий, а также трагическими ситуациями, которые произошли во время службы в воинских частях.

В феврале 2022 года рядовой-срочник получил травму в актауском гарнизоне при обслуживании боевой техники. 22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай из Мангистауской области. Позже стало известно, что межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК был задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника. Дело на контроль поручил взять Глава государства. Тогда Жаксылыков по факту гибели высказался о том, что в казармах ведется постоянное видеонаблюдение. 18-летний солдат-срочник умер в Карагандинской области в феврале. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Позже Жаксылыков неоднократно будет высказаться по гибели солдат во время службы. Комментируя дедовщину, он отметил, что конфликты в воинских частях происходят не между новобранцем и старослужащим, а между призывниками одногодками. Еще одной причиной суицидов в казахстанской армии назовут семейно-бытовые проблемы.

Еще одна трагедия произошла в январе 2023 года: тогда при выполнении прыжка с парашютом погиб срочник возле Астаны. Всего с января по июнь погибли 9 человек: 7 контрактников и 2 срочника — все они покончили с собой.

Имя Руслана Жаксылыкова будет напоминать и скандальную ситуацию, связанную с побегом из воинской части и хулиганскими действиями сына Даулета Турлыханова. Тогда, 2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что пробелы в воспитании в армии устранять не могут.

В декабре во время несения службы погиб срочник в Жаркенте. Причиной тогда называли менингит. От огнестрельного ранения скончался кадет в военном колледже Щучинска в феврале 2024 года. Тогда причиной стало неаккуратное обращение с оружием.

В мае 2024 года, скончался рядовой в воинской части 29108 в поселке Сарыозек. Тогда было возбуждено уголовное дело. В июне 2024 года в ходе проведения учения военнослужащий срочной службы Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью. Также 19-летний срочник поступил в Кордайскую ЦРБ по линии скорой медицинской помощи из военного госпиталя ПГТ Гвардейск. Тогда Жамбылском областном управлении здравоохранения сообщили, что его госпитализировали с диагнозом полисегментарная пневмония в реанимацию. Врачи отметили, что имеется тупая травма грудной клетки, в Минобороны это опровергли. Тогда на дело обратил внимание Глава государства и поручил провести расследование.

Череда трагедий пришлась на осень 2024 года. 2 сентября в результате нарушения правил обращения с оружием получил сквозное огнестрельное ранение правой руки военнослужащий по контракту войсковой части 12740 Сарыозекского гарнизона. Позже было найдено тело 44-летнего сержанта, который совершил суицид. Еще одно тело офицера Аягозского гарнизона нашли на квартире — мужчина совершил суицид. После трагических событий, Жаксылыков раскритиковал своих подчиненных за допущение фактов внеуставных отношений, подчеркнув необходимость применения офицерских компетенций.

Ряд несчастных случаев продолжится в ноябре: 9 ноября в районе села Сарыжар Марктукского района произошла «жесткая посадка» вертолета МИ-8, на борту которого находились три человека. Один из них погибнет. Двое других будут доставлены в стационар Актобе в тяжелом состоянии. В МВД РК сообщили, что по факту авиационного происшествия в Актюбинской области возбуждено уголовное дело. Минобороны РК назвало имена погибшего и пострадавших при крушении вертолета в Актюбинской области.

Жаксылыкову неоднократно давали поручения по улучшению идеологической работы в ведомстве. В январе 2025 года, Токаев поручил усилить идеологию и социальную работу в воинских подразделениях. Одним из новшеств стало предложение о введении видеожетонов для военных.

Неоднократно Жаксылыкову указывали на «жесткие» методы работы сотрудников военкоматов по отношению к призывникам. В социальных сетях появлялись различные ролики, где молодых парней задерживают в общественных местах, применяя силу. Позже военные разъяснили, законно ли задерживать принудительно призывников и рассказали, что призывники могут обратиться в суд в случае насильственных действий.

Парад Победы в Астане

В 2022 году, военного парада в Казахстане было. Тогда министр обороны назвал это «затратным», отметив, что Казахстан занимается повышением боевой готовности. В 2023 году парад также не проводился. Но при Жаксылыкове запомнится парад, посвященный 80-летию Победы, который прошел в столице. Тогда участие приняли более 4000 военнослужащих всех видов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. А также свыше 200 единиц вооружения и военной техники, 66 вертолетов и самолетов военной авиации.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Международное сотрудничество

За годы работы, Минобороны РК удалось наладить сотрудничество между многими странами. Неоднократно подведомственные структуры посещали различные зарубежные делегации. Например, в марте 2022 года Генеральный Консул Кэролайн Сэвидж и военный атташе США в Республике Казахстан подполковник Майкл Уайз посетили центр подготовки миротворцев в Алматы.

Свои навыки повышал военно-медицинский персонала из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на курсах в Алматы.

В июле 2022 года в Алматы, впервые прошли III военно-спортивные игры Вооруженных сил государств — участников стран СНГ, посвященные 30-летию Совета Министров обороны Содружества.

В сентябре в Центре специального назначения Вооруженных сил Турецкой Республики впервые состоялось объединенное учение сил специального назначения «Безграничное братство-1».

Активно укреплялось сотрудничество с Узбекистаном: в 2023 году в Ташкентской области состоялось тактико-специальное учение «Калкан-2023» для военных подразделений Казахстана и Узбекистана. За активной фазой учения наблюдал тогда сам министр обороны РК Руслан Жаксылыков.

Активно проводилась работа по миротворческим миссиям. В 2023 году десятый по счету миротворческий контингент вылетел из Алматы на смену военнослужащим в Ливан.

В январе 2024 года ООН выдала мандат Казахстану на самостоятельную миротворческую миссию. Теперь миротворческий контингент Вооруженных Сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек отправится для участия в миссиях ООН: «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах» (UNDOF, Сирия — Израиль); «Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия» (UNTSO, Палестина — Израиль); «Миссия ООН в Республике Южный Судан» (UNMISS, Южный Судан); «Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее» (UNISFA, Судан).

Фото: Министерство обороны РК

В марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов. На сегодня 158 казахстанских миротворцев участвуют в шести миссиях ООН в Африке и на Ближнем Востоке. Казахстанские военные несут службу в Западной Сахаре, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Сирии, Ливане, а также в миссии по контролю за перемирием между Израилем и Палестиной.

При Жаксылыкове в Алматы состоялось заседание Совета министров обороны государств — членов ОДКБ, в ходе которого были подписаны документы по оснащению войск передовым вооружением.

Военное образование

Развитие получило и обучение, повышение квалификации военных за его период работы на данной должности. Так, прорывом стало совершенствование навыков по утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов. Данная задача была поставлена Главой государства после трагических событий в Арыси, когда произошел взрыв на военном складе.

При нем, военную медицину впервые включили в программу полевых сборов армейских спортсменов.

Спасательные операции

Наравне со спасателями и другими ведомствами, военные в период руководства Жаксылыкова активно помогли при техногенных катастрофах в стране. Так, военные тушили пожар в области Абай, в июне 2023 года. Тогда для координации действий, министр лично прибыл в регион. Летчики армейской авиации в тогда сбросили более 3500 тонн воды на огонь. Позже, участников тушения наградили медалями.

Экстренную эвакуацию местных жителей проводили военные в период паводка 2024 года. Помимо этого они помогали в укреплении дамб, доставке гуманитарной помощи пострадавшим и ликвидации паводковых последствий. Всего помощь во время наводнения оказали свыше 5000 военных.