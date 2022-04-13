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Военного парада на 7 и 9 Мая в этом году в Казахстане не будет

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Апреля 2022, 15:47
Военного парада на 7 и 9 Мая в этом году в Казахстане не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Вместе с тем, запланированы военно-патриотические мероприятия. Отдельный блок составляют мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан.

Всего Министерством обороны запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны.

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