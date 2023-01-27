Льготы для солдатов-срочников при поступлении в вуз перечислили в Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева сообщила о проводимой работе по предоставлению образовательных льгот для солдат, прошедших срочную воинскую службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, Министерством обороны с 2022 года инициировано и проводится большая работа по предоставлению образовательных льгот для солдат, прошедших срочную воинскую службу. Этот проект вызвал большой интерес среди молодежи и получил хорошие положительные отзывы среди ребят, которые служат в армии», - сказала Айгуль Тулембаева на брифинге в СЦК.

Спикер перечислила эти образовательные льготы.

«Какие конкретно льготы предоставляются военнослужащим, солдатам – во-первых, ребята, отслужившие срочную воинскую службу, могут без учета ЕНТ на платной основе в течение календарного года поступать во все вузы страны. Отмечу, что соответствующие изменения уже внесены в типовые правила приема, утверждаемые приказом министра науки и высшего образования. Эти правила прошли согласование в Министерстве юстиции и сейчас находятся на стадии регистрации», - отметила представитель Минобороны.

Она подчеркнула, что те военнослужащие, которые показали наиболее высокие результаты в сфере боевой подготовки, смогут получить возможность обучится в вузе учитывая 100 % скидку, предоставляемую вузом.

«Соглашение с вузами подписаны, перечень вузов далее вы увидите. Следующее – военнослужащие, отслужившие срочную воинскую службу, смогут без экзаменов и бесплатно обучатся на военных кафедрах всех вузов нашей страны, те есть тех вузов, где есть военные кафедры. Другим словам, отслужив в армии, они становятся рядовыми запаса, а если хотят получить офицерское звание, они могут поступить на военную кафедру и получить лейтенанта запаса», - пояснила А. Тулембаева.

«И также, что очень важно, ребята, отслужившие срочную воинскую службу, и показавшие высокие результаты смогут без экзаменов поступить в военные учебные заведения Минобороны РК на основе конкурсного отбора в процессе срочной воинской службы. Соответствующие изменения уже внесены в правила приема в военные учебные заведения. Ребята могут поступать в военные учебные заведения если получили соответствующую рекомендацию от Минобороны по результатам прохождения срочной воинской службы», - добавила спикер.

Ранее сообщалось, что отслужившие срочную воинскую службу смогут поступить в вузы без учета ЕНТ. Около 50 вузов готовы принять на учебу военнослужащих без ЕНТ.