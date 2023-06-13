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Летчики Минобороны сбросили более 3500 тонн воды на горящий лес в области Абай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Июня 2023, 22:33
Летчики Минобороны сбросили более 3500 тонн воды на горящий лес в области Абай Фото: пресс-служба МО РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил продолжают активно бороться с огнем в области Абай. Летчики армейской авиации в период с 8 по 13 июня сбросили более 3500 тонн воды на огонь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военнослужащие Вооруженных сил в количестве 600 человек, 50 единиц техники и 7 вертолетов Ми-17 и Ми-171Ш задействованы у населенных пунктов Шульбинск, Талица, Озерки, Жерновка и Барышевка. Для мониторинга обстановки с воздуха применяются три БПЛА.

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Существенную поддержку с воздуха пожарным расчетам МЧС и подразделениям регионального командования «Восток» оказывает армейская авиация. Работают 3 специальные наземные группы, действия которых поддерживаются и координируются 12 военнослужащими оперативного штаба РгК «Восток».

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«23 летных экипажа численностью 69 человек действуют четко и слаженно. С учетом ситуации они уже совместно выработали собственную тактику. Например, посчитали, что одиночные сливы с вертолета неэффективны, так как это всего три тонны на очаг. Применяя тактику «шесть вертолетов на одну цель», получается за 40 секунд можно сбросить на один очаг 30 тонн воды.

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За авиаторами идут наземные пожарные расчеты МЧС. За ними – военнослужащие Абайского гарнизона. Они работают как единый организм, валят догорающие деревья, с помощью шанцевого инструмента засыпают тлеющие очаги. Работа не прекращается и в ночное время», - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

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В ведомстве также отметили, что военнослужащие получают необходимое питание, им предоставляется время для отдыха и восстановления сил.

В зоне масштабного бедствия координацию действий всех подразделений Вооруженных сил осуществляет министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Совместно с оперативным штабом Министерства по чрезвычайным ситуациям, местной администрацией он определяет задачи личному составу.

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На сегодняшний день общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы более 1500 человек, 321 единица техники и 14 вертолетов. С начала пожара осуществлено более 1300 сбросов воды объемом около 4 000 тонн.


Происшествия   Регионы Казахстана   Пожар   Минобороны РК   Вооруженные силы   Абайская область   Пожар в области Абай  
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