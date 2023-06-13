Летчики Минобороны сбросили более 3500 тонн воды на горящий лес в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил продолжают активно бороться с огнем в области Абай. Летчики армейской авиации в период с 8 по 13 июня сбросили более 3500 тонн воды на огонь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военнослужащие Вооруженных сил в количестве 600 человек, 50 единиц техники и 7 вертолетов Ми-17 и Ми-171Ш задействованы у населенных пунктов Шульбинск, Талица, Озерки, Жерновка и Барышевка. Для мониторинга обстановки с воздуха применяются три БПЛА.

Существенную поддержку с воздуха пожарным расчетам МЧС и подразделениям регионального командования «Восток» оказывает армейская авиация. Работают 3 специальные наземные группы, действия которых поддерживаются и координируются 12 военнослужащими оперативного штаба РгК «Восток».

«23 летных экипажа численностью 69 человек действуют четко и слаженно. С учетом ситуации они уже совместно выработали собственную тактику. Например, посчитали, что одиночные сливы с вертолета неэффективны, так как это всего три тонны на очаг. Применяя тактику «шесть вертолетов на одну цель», получается за 40 секунд можно сбросить на один очаг 30 тонн воды.

За авиаторами идут наземные пожарные расчеты МЧС. За ними – военнослужащие Абайского гарнизона. Они работают как единый организм, валят догорающие деревья, с помощью шанцевого инструмента засыпают тлеющие очаги. Работа не прекращается и в ночное время», - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В ведомстве также отметили, что военнослужащие получают необходимое питание, им предоставляется время для отдыха и восстановления сил.

В зоне масштабного бедствия координацию действий всех подразделений Вооруженных сил осуществляет министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Совместно с оперативным штабом Министерства по чрезвычайным ситуациям, местной администрацией он определяет задачи личному составу.

На сегодняшний день общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы более 1500 человек, 321 единица техники и 14 вертолетов. С начала пожара осуществлено более 1300 сбросов воды объемом около 4 000 тонн.