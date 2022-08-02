2 Августа 2022 14:10

Причины суицидов военнослужащих озвучили в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За пять месяцев текущего года в Вооруженных силах РК зафиксировано 4 факта суицида. Причина двух случаев самоубийства военнослужащих – семейно-бытовые ссоры. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистика на самом деле плачевная. За пять месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 4318 суицидов, из них в Вооруженных силах - 4. Попыток суицида – 4942, из них в Вооруженных силах - 7. То есть, это 0,1%. Я не пытаюсь сейчас прикрыться этими цифрами. Я уже говорил, что создана специальная группа, которая проводит работу по минимизации. Как вице-министр, отвечающий за другую сферу, хочу сказать, что это амбициозная цель. Даже на каком-нибудь предприятии, которое производит автомобили, происходят такие вещи. Тут мы говорим о Вооруженных силах, где люди пользуются оружием. Понятно, что несчастные случаи могут быть», - сказал Дархан Ахмедиев на брифинге в СЦК.

Заместитель министра обороны РК прокомментировал вопрос журналиста о том, что растет динамика суицида среди военнослужащих.

«На самом деле справка говорит об обратном. Нет аномального роста суицидов. В целом работа в этом направлении ведется и она комплексная», - пояснил спикер.

Он также назвал причины суицидов военнослужащих. По его словам, два случая суицида связаны с семейно-бытовыми ссорами, а по остальным двум случаям проводятся следственные мероприятия.

«У нас, к сожалению, 18-летний приходит на срочную службу, и у него уже кредит на 9 млн тенге. Это одно. Очень много социальных проблем, которые выступают триггером. Сложно сказать. Каждый случай индивидуальный. Это потеря жизни. Нельзя сказать, что причиной является то или иное», - добавил Д. Ахмедиев.

Ранее в Министерстве обороны РК не подтвердили информацию о поборах, установленных в воинских частях.

Фото: Министерство обороны РК