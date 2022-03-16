Зарубежная делегация посетила Центр миротворческой подготовки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе визита Генерального Консула Кэролайн Сэвидж и военного атташе США в Республике Казахстан подполковника Майкла Уайза проведено обсуждение актуальных вопросов миротворческой деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Начальник Центра полковник Бауыржан Нигметуллин ознакомил гостей с процессом обучения слушателей, учебными программами и перспективными проектами в области миротворческой и языковой подготовки.

Зарубежные представители отметили вклад, который вносит Центр в развитие казахстанского миротворческого потенциала.