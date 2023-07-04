Какое наказание грозит сыну Турлыханова за побег – ответ министра обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал побег сына Даулета Турлыханова из воинской части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С разрешения органов преследования он находился под наблюдением командования и совершил самовольную отлучку. Я еще раз хотел бы сказать, что армия - это не колония для содержания малолетних преступников, у нас совершенно другие функции, а это пробелы в воспитании», - сказал Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Он также добавил, что пробелы в воспитании в армии не могут устранять.

«Офицеров, допустивших его побег, ждет дисциплинарное взыскание. Наказание ему определит суд – заключение на гауптвахту», - добавил Руслан Жаксылыков.

Как сообщалось ранее, побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК.

«2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Хулиганство».

В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова.