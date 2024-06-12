Солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области

Военнослужащий РгК «Юг» в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Центральной районной больницы Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 19-летний срочник поступил в Кордайскую ЦРБ по линии скорой медицинской помощи из военного госпиталя ПГТ Гвардейск.

- Пациент поступил утром 9-го июня с диагнозом полисегментарная пневмония (не исключается вирусной этиологии). Присутствует плеврит справа, инфекционно- токсический шок 3-4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти, - сообщает ведомство.

По заключению врачей, на данный момент состояние пациента крайне тяжелое за счет полиорганной недостаточности: дыхательной, сердечной, гепаторенальной, общемозговой систем, а также явлениями инфекционно токсического шока.

Врачи отмечают, что имеется тупая травма грудной клетки.