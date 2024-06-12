Солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области
Военнослужащий РгК «Юг» в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Центральной районной больницы Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 19-летний срочник поступил в Кордайскую ЦРБ по линии скорой медицинской помощи из военного госпиталя ПГТ Гвардейск.
- Пациент поступил утром 9-го июня с диагнозом полисегментарная пневмония (не исключается вирусной этиологии). Присутствует плеврит справа, инфекционно- токсический шок 3-4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти, - сообщает ведомство.
По заключению врачей, на данный момент состояние пациента крайне тяжелое за счет полиорганной недостаточности: дыхательной, сердечной, гепаторенальной, общемозговой систем, а также явлениями инфекционно токсического шока.
Врачи отмечают, что имеется тупая травма грудной клетки.
- Неврологический статус, аппаратному дыханию не сопротивляется. Зрачки узкие равные, реакция на свет отсутствует. Мышечную силу проверить не удалось. Телосложение астеническое. Кожные покровы бледные, температура тела фебрильная, конечности холодные, дыхание инвазивное ИВЛ. Тоны сердца приглушенные, тахикардия с эпизодами брадикардии. Проводится гемофильтрация, медикаметозное лечение, - пояснили в облздраве.