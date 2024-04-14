Десантники ставят заслоны большой воде в пригородных районах Уральска

Более 300 военнослужащих десантно-штурмовых войск Жетысуского и Алматинского гарнизонов, среди которых 50 — солдаты срочной службы, задействованы в берегоукрепительных работах в бассейнах рек Жайык, Чаган, Деркул, Кушум и их притоков в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Для оказания помощи жителям региона 11 апреля десантники были переброшены военно-транспортным самолетом С-295. Сто человек задействованы в п. Серебряково близ областного центра, где в связи с разлитием реки Кушум вода подступила к домам местных жителей. За сутки военнослужащие алматинской десантно-штурмовой бригады перенесли на спинах свыше 45 тонн мешкотары с песком.

— На данный момент для укрепления бассейна реки Кушум уложено полторы тысячи мешков. На ее берегу определены два участка с высоким риском затопления. Первый протяженностью 120 метров, второй — 40. Высота заграждений из мешкотары достигает от полуметра до двух. На укрепление второго участка, по нашим подсчетам, потребуется свыше 3,5 тысяч мешков, — уточнил объемы работ представитель органа местного управления Амангельды Жумагалиев.

Труд десантников не остался незамеченным. К обеду из областного центра в поселок приехали волонтеры — молодые преподаватели Высшего инженерно-технологического колледжа города Уральск. Они выразили огромную признательность военнослужащим за неоценимую помощь и привезли им сладостей к чаю.

Военнослужащие Жетысуского гарнизона были задействованы в противопаводковых мероприятиях на кирпичном заводе в Зачаганске, в районе Чагано-Набережной и станции юных натуралистов. Об интенсивности труда десантников говорят цифры: заготовлено свыше 40 тысяч мешков, сооружена дамба длиной 150 м.

В Уральске и более 80 населенных пунктах по-прежнему остается риск подтопления. Об этом сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен.