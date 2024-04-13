Угроза подтопления Уральска и более 80 населенных пунктов по-прежнему высока

В Уральске и более 80 населенных пунктах по-прежнему остается риск подтопления. Об этом сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время в Западно-Казахстанской области в усиленном режиме ведутся работы по подготовке ко второму этапу паводка. Ситуация все еще сложная. Это связано с тем, что из источников, поступающих из Оренбургской области РФ, в реку Урал поступает большое количество воды. Скорость увеличения воды быстрая. Вследствие этого существует угроза подтопления более 80 населенных пунктов Акжаикского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов, а также территории города Уральска, расположенного вдоль реки Урал. Сейчас подтоплено около 900 дачных участков на окраинах областного центра, — рассказал на площадке в СЦК Ерхан Таткен.

В ходе мероприятия стало известно, что по прогнозам специалистов, вода из Оренбургской области достигнет Западно-Казахстанской области 17–19 апреля.

— В связи с этим работа по предупреждению паводков ведется круглосуточно. Сегодня по области на берегу Урала построена плотина протяженностью 72 км, укреплен берег реки. Вся работа находится на непосредственном контроле акима ЗКО Наримана Торегалиева. Он ежедневно посещает находящиеся под угрозой зоны и курирует все работы по предупреждению паводков. В настоящее время жители эвакуируются из населенных пунктов, находящихся под угрозой исчезновения вдоль реки. Для безопасного размещения людей подготовлен 161 пункт временного размещения на 8 596 мест. По области в таких пунктах разместились около 2 тысяч человек. Им доставляют предметы первой необходимости, еду и одежду, — отметил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что работает комиссия по расчету потерь населения. На сегодняшний день единовременная социальная помощь оказана 677 семьям на сумму 125 млн тенге. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем. Также со стороны благотворительных фондов, предпринимателей, физических лиц оказана гуманитарная помощь на сумму около 300 млн тенге.