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    15:52, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Солдат впал в кому: Президент РК потребовал провести тщательное расследование

    солдат
    Фото: Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook, передает агентство Kazinform.

    - Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование, - проинформировал Берик Уали.

    Ранее сообщалось, что солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области.

    - Пациент поступил утром 9-го июня с диагнозом полисегментарная пневмония (не исключается вирусной этиологии). Присутствует плеврит справа, инфекционно- токсический шок 3-4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти, - пояснили в областном управлении здравоохранения.

    Министерство обороны РК распространило официальное сообщение по госпитализации военнослужащего Гвардейского гарнизона. В ведомстве подчеркнули, что у военнослужащего диагностирована пневмония и на его теле каких-либо следов побоев и повреждений не было.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Армия Регионы Минобороны РК Жамбылская область Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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