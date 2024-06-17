Солдат впал в кому: Президент РК потребовал провести тщательное расследование

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook, передает агентство Kazinform.

- Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование, - проинформировал Берик Уали.

Ранее сообщалось, что солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области.

- Пациент поступил утром 9-го июня с диагнозом полисегментарная пневмония (не исключается вирусной этиологии). Присутствует плеврит справа, инфекционно- токсический шок 3-4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти, - пояснили в областном управлении здравоохранения.

Министерство обороны РК распространило официальное сообщение по госпитализации военнослужащего Гвардейского гарнизона. В ведомстве подчеркнули, что у военнослужащего диагностирована пневмония и на его теле каких-либо следов побоев и повреждений не было.