Солдат-срочник оказался в реанимации: в Минобороны РК назвали причину

Министерство обороны РК распространило официальное сообщение по госпитализации военнослужащего Гвардейского гарнизона. В ведомстве подчеркнули, что у военнослужащего диагностирована пневмония и на его теле каких-либо следов побоев и повреждений не было, передает агентство Kazinform.

- В средствах массовой информации и социальных сетях распространяется недостоверная информация о причине госпитализации военнослужащего Гвардейского гарнизона в лечебное учреждение, - заявили в Минобороны РК.

В этой связи Министерство обороны сообщает: первоначально военнослужащий обратился в медпункт с жалобами на общее недомогание и высокую температуру. После медосмотра он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя пгт. Гвардейск, где у военнослужащего была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, в связи с чем в экстренном порядке был переведен в Центральную больницу Кордайского района Жамбылской области.

На сегодняшний день, по информации Минобороны РК, состояние пациента оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает выездная бригада Военного клинического госпиталя Министерства обороны г.Алматы в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта.

Ранее в Жамбылском областном управлении здравоохранения сообщили, что 19-летний срочник поступил в Кордайскую ЦРБ по линии скорой медицинской помощи из военного госпиталя ПГТ Гвардейск.

- Пациент поступил утром 9-го июня с диагнозом полисегментарная пневмония (не исключается вирусной этиологии). Присутствует плеврит справа, инфекционно- токсический шок 3-4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти, - проинформировали в управлении здравоохранения.

При этом врачи отметили, что имеется тупая травма грудной клетки.

Однако в официальном сообщении Минобороны опровергло эту информацию.