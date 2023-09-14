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    15:12, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане планируют производить беспилотники

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    Photo: gov.kz
    Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов рассказал о проводимой работе по оснащению казахстанской армии беспилотными летательными аппаратами, передает корреспондент МИА«Казинформ».
    «Это очень важный вопрос. И сейчас на пленарном заседании Сената этот вопрос интересовал и депутатов. Анализ последних вооруженных конфликтов показывает актуальность применения БПЛА, мы это понимаем и принимаем соответствующие меры. В настоящий момент мы как приобретаем, так и разрабатываем сами», - сказал Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате.

    Он поделился планами по налаживанию производства БПЛА в Казахстане.

    «На сегодняшний день у нас имеются БПЛА израильского производства, произведенные в КНР БПЛА, идет работа по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями, но я думаю это более четко прокомментирует соответствующий государственный орган. Кроме того, в настоящий момент проводятся демонстрационные испытания наших разработок по БПЛА», - отметил замминистра.
    «Сейчас БПЛА приравнивается к расходному материалу. Это как снаряд, ракета. Поэтому, их количество должно возрастать. Касательно бюджета: государство дает то, что может дать. Поэтому, мы запрашиваем, но государство будет выделять исходя из имеющихся экономических возможностей», - добавил С. Камалетдинов.

    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК Промышленность
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