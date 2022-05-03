Минобороны предлагает предоставлять срочникам кредитные каникулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На период прохождения воинской срочной службы военнослужащим предполагается предоставлять кредитные каникулы, а семьям солдат – льготы при оплате коммунальных услуг. Об этом заявил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручений Главы государства прорабатывается ряд инициатив, связанных с повышением привлекательности срочной воинской службы. В частности, предполагается предоставлять кредитные каникулы военнослужащим на период прохождения воинской срочной службы, льготы семьям солдат при оплате коммунальных услуг, предоставление льгот в образовательном секторе, а также трудоустройство в государственные органы после окончания службы», - сказал на брифинге в СЦК Султан Камалетдинов.

В рамках реализации проекта «Бесплатное техническое профессиональное образование» Министерство обороны проводит подготовку по 16 специальностям, востребованным на рынке труда - сварщика, крановщика, электрика и другим специальностям.

По словам Султана Камалетдинова, молодые люди за время прохождения службы в армии бесплатно получат необходимые знания, умения и навыки на базе учебных центров Вооруженных сил РК и в воинских частях.













Фото: СЦК