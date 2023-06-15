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Семь контрактников и двое срочников покончили с собой с начала года

Автор:  
Анеля Касымова
15 Июня 2023, 14:52
Семь контрактников и двое срочников покончили с собой с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года среди военнослужащих Казахстана зарегистрировано 9 фактов суицида. Об этом сообщил вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это военнослужащие по контракту – 7 человек. К сожалению, из военнослужащих срочной службы – двое курсантов. Они обучались в военных институтах – сухопутных войск и радиоэлектроники и связи. Один, находясь в отпуске, совершил суицид из-за неразделенной любви, второй – из-за недопонимания с родителями. Один был на пятом курсе, другой – на первом», - сообщил он в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

Также он ответил на вопрос о том, кто несет ответственность за совершение суицидов.

«Каждый случай суицида надо рассматривать отдельно. Суицид, который совершен на почве семейно-бытовых, финансовых проблем – это в основном военнослужащие по контракту и офицерский состав. Это не по вине командиров. Естественно, за что их привлекать. За военнослужащих срочной службы – несется полная ответственность командиров», - добавил он.

Ранее сообщалось, что с 2020 года погибли 270 военнослужащих. В 2020 году – 78, в 2021 году – 96, в 2022 году – 85, в 2023 году – 11. Что касается наиболее распространенных причин смерти, то по болезни - 36%, последствия автокатастроф – 24%, суицид – 20%.


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